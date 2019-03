Andreea Bălan, dezvăluiri cutremurătoare la Acces Direct: ”Mi-au pus fetița la obraz, am pupat-o…”

Andreea Bălan a intrat în direct prin telefon la „Acces Direct”, chiar de pe patul de spital! Ea a dezvăluit cum se simte acum, dar și prin ce a trecut. Vedeta a suferit un stop cardio respirator, luni seara, imediat după ce a născut prin cezariană. Echipa excepțională de medici de la Sanador, cel mai performant spital privat din România, a făcut minuni și, doar într-un minut, a restabilit-o pe cântăreață.

„Abia de astăzi sunt bine şi mi-am strâns fetiţa în braţe. Am trecut prin focuri periculoase. Această embolie pur şi simplu îţi provoacă şoc, stop cardiac, lichidul amniotic intră în sânge, nu se ştie de ce. La mine s-a întâmplat după ce au scos copilul sănătos. Imediat doctorii au luat decizia cea mai potrivită. Au făcut echipă şi m-au salvat. Poate nu mai eram dacă nu eram aici. Mi-au zis că mi-au pus-o la obraz, am pupat-o.

George era afară. Se uita pe geam, a văzut tot. Eu am fost inconştientă vreo 20 de ore. Abia astăzi ţin minte cu adevărat ce s-a întâmplat. O ţin în braţe, nu mă dezlipesc de ea. E foarte mititică. Am şi uitat că şi Ella Maya era mititică. Are păr mult, brunet aşa. Eu astăzi am ajuns în salon. Doctorul Herghelegiu a venit de acasă în cinci minute şi mi-a povestit că eram la un pas să mor. Am rămas aşa… nu mi-am dat seama că a fost atât de grav. Sunt fericită că a trecut moartea pe lângă mine. Am doi copii sănătoşi. Important era ca fetiţa să fie sănătoasă. Se poate întâmpla oricui, e un caz foarte rar. Abia acum vorbesc şi cu George, lucidă fiind. El a venit ieri, alatăieri, mi-au spus că a vorbit cu mine, dar nu îmi aduc aminte. Au stat cu lacrimi în ochi şi cu frică”, a spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan, despre problemele din timpul nașterii

Andreea Bălan a dezvăluit că a suferit o embolie amniotică la scurt timp după ce fetița ei a venit pe lume, potrivit spynews.ro. Altfel spus: lichidul amniotic din uter a ajuns în sângele ei, iar acest lucru a provocat stopul cardio-respirator. Cântăreața simte că s-a născut pentru a doua oară în ziua în care a devenit mămică din nou, pentru că situaţia sa medicală este una foarte rară. După cum au declarat ieri medicii… un astfel de caz apare la 1 din 80.000 de paciente, și, din nefericire, uneori poate provoca moartea. În plus, au mai spus specialiștii de la Sanador, clinica privată în care este internată artista, această problemă medicală apare de regulă la naşteri naturale şi foarte puţin la cezariană.

În timpul declarațiilor, proaspăta mămică a avut doar cuvinte de laudă la adresa medicilor de la Sanador și a subliniat că nefericitul incident a fost o reacție a organismului ei. Jurata emisiunii “Te cunosc de undeva!” și George Burcea mai au o fetiță împreună: Ella Maya are aproape doi ani și jumătate.