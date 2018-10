Andreea Bălan (34 de ani) este însărcinată pentru a doua oară! Cântăreața a ținut ascunsă până acum burtica, iar vestea că este gravidă i-a uimit pe toți fanii ei. Artista a dezvăluit că este însărcinată în cinci luni.

Andreea Bălan a mărturisit, într-un interviu acordat unica.ro, că este extrem de fericită că este însărcinată și că „noul bebe o să apară la începutul lunii martie”. Cântăreața a mărturisit că a știut dintotdeauna că va avea doi copii, chiar înainte de a-l cunoaște pe George, soțul ei. (Citește și Andreea Bălan, clipe de coșmar. A ajuns cu fetița la spital, după care… “I-a fost foarte rău. Mi s-a spart vena!”)

Andreea Bălan este însărcinată: „Noul bebe o să apară în viața noastră la începutul lunii martie!”

„Eu cred foarte mult în legea de atracție, și chiar înainte să văd filmul „The Secret” și să citesc cartea, îmi proiectam tot timpul obiectivele, chiar dacă nu știam neapărat cum să ajung la ele, până într-un moment în care găseam drumul și le atingeam.

Fie că a fost în carieră, number one, fie că au fost concertele, fie că a fost o casă, fie că a fost un tată bun pentru copiii mei și un soț iubitor. Acum patru ani, mi-am făcut o listă și am scris pe ea, printre altele, că vreau ca în următorii doi ani să întâlnesc un bărbat cu care să am doi copii, să fie iubitor, fidel, înalt (râde), și după doi ani, recitind lista, deja aveam soțul și un copil. Atunci am refăcut-o și am scris că vreau încă un copil în următorii doi ani. Și uite că se îndeplinește. Sunt însărcinată în cinci luni, noul bebe o să apară în viața noastră la începutul lunii martie”, a dezvăluit Andreea Bălan pentru revista Unica.

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit în primăvara lui 2017

Artista are o familie frumoasă alături de George Burcea. Ei s-au căsătorit la sfârşitul lunii martie 2017 pe una dintre idilice plaje californiene: Sunset Beach. Andreea Bălan a devenit mamă pentru prima dată pe 9 octombrie 2016. Fiica vedetei cu actorul George Burcea poartă numele Ella Maya. (Vezi aici Andreea Bălan nu-și dorește ca fiica ei să-i calce pe urme: ”E o viață grea!”)

„Noi ne doream fiecare să avem copii, el de la 18 ani, eu de la 28. Şi, după ce ne-am găsit, am decis că nu avem timp de pierdut. După şase luni, am început să lucrăm la Ella, dar nu a venit imediat, a mai durat alte şase luni. Şi, până la urmă, s-a întâmplat în vacanţa din Cambodgia.”, a declarat Andreea Bălan pentru okmagazine.ro, în urmă cu câteva luni.

Andreea Bălan și George Burcea o lasă pe micuța Ella să facă diverse lucruri atâta timp cât nu sunt periculoase pentru ea. Cei doi vor ca fetița lor să experimenteze absolut toate lucrurile frumoase.

”O lăsăm să facă diverse lucruri, atâta timp cât nu este periculos pentru ea. O lăsăm să alerge, să pună mâna pe căţei, să ia tot felul de flori – am obişnuit-o să ia floricica, s-o miroasă şi s-o ofere. Cade, o ridic, o las să se scuture pe mânuţe şi să meargă mai departe… E normal, e copil, o las să experimenteze. Îi place să mănânce şi am încercat să o obişnuim să încerce orice. Iar dacă nu vrea să mănânce, n-o forţăm. Cu Andreea are un program de masă, cu mine altul. Ea, de exemplu, îi mai dă ceva dulce, eu îi dau ciorbă. Cu fiecare dintre noi, că e cu mine, cu mami, cu buni sau cu bona ştie că mănâncă altceva.”, a declarat George Burcea pentru okmagazine.ro.