Andreea Bălan, hărțuită pe patul de spital

Andreea Bălan a trecut prin momente grele, după ce a născut cea de-a doua fetiță, vedeta întâmpinat complicații și a fost operată de trei ori, din cauză că nu i se coagula sângele. Când a intrat în stop cardio-respirator, la Judecătoria Ploieşti se desfăşura un proces între firma vedetei, Andreea Bălan SRL, şi Agentia Natională de Administrare Fiscala – Serviciul Public Finante Locale Ploiesti.

În 2017, Andreea a dat în judecată ANAF, contestând măsura executării dispusă de fiscul prahovean. „Eu am cumpărat apartamentul pe plan. La un moment dat, firma a intrat în insolvenţă. Pur şi simplu au administrat prost banii sau au fugit cu ei, nu ştiu. Am început să-i acţionăm în judecată. Eu am făcut contestaţie, pentru că Fiscul nu a verificat la celelalte organe fiscale, pentru că celelalte firme au mai plătit între timp această taxă. Nu există o bază comună ca să vadă că au plătit şi alţii. Am contestat şi le-am cerut să verifice că celelalte firme au plătit. Prin urmare, dacă au plătit, nu mă puteţi executa pe mine pentru toată suma. Fiind publică chestia asta, chiar rog toate firmele care sunt în proces cu mine să-şi plătească banii acolo, să nu fiu eu executată. Procesul cu statul pentru taxa de timbru trebuie să înceapă, dar sper că nu va începe dacă ei vor face verificările necesare”, povestea vedeta la un moment dat.

Procesul a avut două termene pe 5 şi 19 martie, când Andreea era internată şi trecea prin clipe cumplite. Până la urmă, pe 2 aprilie, Judecătoria Ploieşti i-a dat câştig de cauză Andreei, în sensul în care ANAF nu poate executa o sumă mai mare de 25.890 de lei (aproximativ 5.500 de euro) şi este obligat să-i plătească Andreei cheltuielile de judecată, potrivit Wowbiz.ro. “Admite în parte contestaţia la executare. Anulează în parte actele de executare emise în dosarul de executare nr. 204517 din 18.01.2017 pentru ceea ce depăşeste suma de 25.890,96 lei. Obligă intimatul la plata către contestatoare a sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat şi onorariu expert…Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare, cererea de apel se depune la Judecătoria Ploieşti”, se arată în hotărîrea judecătorilor.

Nu mai poate avea copii

Andreea Bălan a reușit să scape cu viață, după ce a întâmpinat complicații severe la cea de-a doua naștere, prin cezariană. Vedeta a suferii trei operații la interval scurt de timp, însă acum este bine, se bucură de familia ei, deși mai acuză dureri. Prezentă în emisiunea lui Dan Capatos, artista a dat vestea-șoc, că nu mai poate avea copii.

„Copii nu cred că nu mai pot avea”, a declarat ea cu una oarecare regret. Dintotdeauna și-a dorit o familie mare, frumoasă, alături de care să călătorească și să se bucure de viață. George Burcea a intervenit și el: „Da, indiferent de ce erau, băieți sau fete, noi ne doream doi copii. E suficient, mulțumim că sunt sănătoși. Noi să fim sănătoși…”.