Andreea Bălan le-a asigurat viitorul fetițelor sale! Ce măsuri a luat artista: „Câștigurile sunt mari”

De când a devenit mamă, centrul universului Andreei Bălan sunt fetițele sale. Ella Maya și Clara Maria sunt acum tot ce contează pentru artistă și are grijă să le ofere tot ce e mai bun. Pe lângă răsfățul de zi cu zi, Andreea Bălan s-a gândit și la viitorul celor mici și s-a asigurat că acestea nu o să ducă lipsă de nimic. Ce măsuri a luat cântăreața?

Andreea Bălan se află de ani de zile în lumina reflectoarelor și a crescut sub ochii fanilor săi. Cu timpul, artista a devenit din ce în ce mai cunoscută, iar veniturile acesteia au crescut și ele considerabil. Chiar dacă nu are de ce să se plângă, Andreea Bălan este o fire prevăzătoare și mereu pune bani deoparte pentru zile negre. Așa a învățat-o mama ei și la fel le învață și ea pe fetițele sale.

Mai mult, Andreea Bălan s-a gândit și la viitorul celor mici, așa că deja a început să strângă bani și pentru ele. Le-a deschis fiecăreia câte un cont unde o dată la 2-3 luni le pune bani. O să facă asta până când cele mici o să împlinească 18 ani, iar atunci o să le dea acces la conturi.

„Într-adevăr întotdeauna am încercat să am bani deoparte pentru zile negre, pentru că mama mea așa m-a învățat. Mi-a spus că meseria de artist este efemeră și să am grijă să nu mă prindă anumite zile fără concerte sau, uite, cum a fost pandemia. Mie mi-a fost bine în pandemie. De când am fetițele sunt la fel de chibzuită, dar și câștigurile sunt mai mari, pentru că am avansat în munca mea, am crescut ca brand. Sunt la fel de chibzuită, dar câștig mai bine

Da, au două conturi și la 18 ani vor avea acei bănuți. O dată la 2-3 luni depun niște bani acolo, sunt conturi separate pe numele fiecăreia”, a declarat Andreea Bălan, potrivit playtech.ro.

Fetițele Andreei Bălan îi calcă pe urme

Deși sunt încă micuțe, Ella Maya și Clara Maria pare că au ales deja pe ce drum vor să meargă. Cele mici au fost inspirate de mama lor și deja s-au aplecat destul de mult asupra laturii artistice. Acestea merg la Colegiul de Muzică George Enescu și au fost cucerite de tot ce înseamnă muzică, dans sau actorie. Este clar că micuțele au talent și deja au bifat și prima apariție pe scenă.

„Le-am dat la Colegiul de Muzică George Enescu și își doresc să fie cântărețe, cine știe, poate actrițe, dansatoare, balerine, tot în domeniul artistic sub o formă sau alta, vedem mai târziu, cine știe.

Prima lor apariție a fost la Sala Palatului, la concertul Iulianei Beregoi cu 4000 de copii în sală și a fost uau, adică nu am început și noi la un concert mai mic, într-o sală mai mică. Știau piesele, am cântat o piesă de-a mea și o piesă de-a Iulianei. Noroc că am avut două concerte în aceeași zi. La primul concert au fost timide, dar la al doilea le-am zis: gata, ați văzut cum e! Acum, la al doilea, țineți microfonul aici, că prima oară nu țineau bine microfonul, acum îl ținem bine și cântăm tare. Și se și vede diferența că la al doilea concert au cântat mult mai tare”, a mai spus Andreea Bălan.

