Andreea Bălan, mesaj neaşteptat despre actuala sa relaţie, chiar de ziua ei! Cum a reacţionat iubitul cu 10 ani mai tânăr

Andreea Bălan radiază de fericire în braţele actualului partener. Artista împlineşte astăzi 39 de ani, iar cu această ocazie le-a împărtăşit fanilor ei cât este de împlinită de când l-a cunoscut pe Victor Cornea. Blondina a publicat un mesaj pe reţelele de socializare, dar şi mai multe imagini alături de iubitul său. Și sportivul a decis că este momentul să îi declare dragostea public şi i-a transmis cântăreţei o urare pe pagina lui de Instagram.

Dragostea pluteşte în aer! După multe căutări, Andreea Bălan a găsit, în sfârşit, bărbatul care îi aduce zâmbetul pe buze. Din acest motiv le-a dezvăluit fanilor, chiar de ziua ei de naştere, cât este de fericită!

”Azi, de ziua mea, vreau să împărtășesc cu voi, dragilor, că iubesc, sunt iubită şi sunt mai fericită ca niciodată ❤️💫@victorcornea 🥇”, a scris Andreea Bălan în descrierea fotografiilor pe care le-a publicat în mediul online.

Deşi sportivul este cu 10 ani mai mic ca Andreea Bălan, acest mic aspect nu i-a împiedicat să se cunoască mai bine. După un timp, şi-au dat seama cât de bine se potrivesc şi au decis să o ia împreună pe acelaşi drum.

Iniţial, vedeta mărturisea că nu vrea să îşi mai expună viaţa privată, nu a negat că se află într-o relaţie, însă spunea că vrea să îşi trăiască povestea de dragoste departe de ochii curioşilor.

„Sunt discretă, nu îmi mai expun relația cum am făcut până acum. O trăiesc pentru mine și mai departe mă las surprinsă. Încerc să nu îmi mai fac planuri pentru că mereu am făcut asta și mi-am dat seama că nu funcționează așa lucrurile. Am zis că mă văd căsătorită”, a spus Andreea Bălan în emisiunea Xtra Night Show.

Lucrurile s-au schimbat între timp şi asta pentru că, cel mai probabil, vedeta şi-a dat seama cât de important este Victor Cornea pentru ea.

Victor Cornea, mesaj pentru Andreea Bălan

Şi pentru celebrul sportiv lucrurile sunt destul de clare. S-a îndrăgostit, iar cu ocazia zilei de naştere a artistei, i-a făcut o urare în mediul online. Pe pagina lui de Instagram, Victor Cornea a publicat o imagine în care apare alături de cântăreaţă, în dreptul căreia a scris mesajul: „La mulţi ani fericiți, iubito!”.

Imaginile au devenit virale într-un timp foarte scurt, iar fanii i-au felicitat pentru decizia pe care au luat-o.

„Mereu asumată! Să rămâi aşa totdeauna! Ai dreptul la iubire şi ai dreptul să încerci şi să arăţi asta!” / „Sunteţi foarte frumoși! Să fiţi fericiţi” / Felicitări, iubire pură şi sinceră între voi, să fiţi fericiţi împreună, meriţi să fii iubită Andreea, meriţi să fii fericită, să fie într-un ceas bun, iubire sinceră şi eternă să fie între voi!” / „La mulți ani, draga noastră! Să ai o relație minunată cu noul tău iubit!” / Domnul să vă ajute să aveți cea mai frumoasă relație!”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.