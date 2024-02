Andreea Bălan, peripeții în miezul nopții! Cântăreața nu a putut intra în propria casă, iar ce a urmat a stârnit hohote de râs

Andreea Bălan a făcut, recent, deliciul internauților. Vedeta a avut parte de o întâmplare nefericită pentru ea, dar care i-a amuzat copios pe urmăritorii săi din mediul online. Cântăreața era pe punctul de a-și petrece noaptea afară, căci și-a uitat cheile de la casă. Pentru minute bune artista s-a chinuit să intre în propria locuință, iar în cele din urmă salvarea a venit de la mama sa. Prin ce peripeții a trecut Andreea Bălan?

Viața unui artist este una dinamică și nu respectă un program fix. Andreea Bălan cunoaște foarte bine acest lucru, iar nu puține sunt situațiile în care plecă de dimineață de acasă și se întoarce târziu după miezul nopții. Ei bine, asta s-a întâmplat și recent, vedeta ajungând casă în plină noapte, după ce a terminat ziua de filmări la „Te cunosc de undeva”. Însă, a avut parte de o surpriză de proporții atunci când a realizat că nu poate intra în propria acasă.

(CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂLAN A EXPLICAT DE CE SEPARAREA DE VICTOR CORNEA A FOST O NECESITATE. „VIAȚA SA SE DESFĂȘOARĂ PRINTRE AVIOANE ȘI HOTELURI”)

După o zi grea de filmări, Andreea Bălan a ajuns acasă târziu în noapte. Dornică să se relaxeze și să se deconecteze, vedeta s-a grăbit spre casă, însă atunci când a ajuns a realizat că nu poate intra. Mai exact, aceasta și-a uitat cheile acasă, iar atunci când a ajuns toți membrii familiei dormeau, așa că artista a rămas pe afară.

Pentru minute bune, cântăreața și-a sunat mama în încercarea de a o trezi, însă aceasta nu a auzit telefonul. Înfrigurată și supărată pe situație, vedeta a apelat la o soluție de criză. A găsit în curtea casei câteva mingiuțe cu care fetițele sale se joacă și a început să le arunce în geamul de la dormitorul mamei sale.

După câteva încercări ratate, căci Andreea Bălan pare că nu prea are țintă, a reușit să lovească geamul și să își trezească mama, care i-a deschis în cele din urmă ușa. Artista a documentat toată această peripeție, iar fanii săi din mediul online s-au amuzat copios.

„Când ești uituc, rămâi pe afară. Dragilor e trecut de miezul nopții, cam așa terminăm noi Te cunosc de undeva. Am ajuns acasă, noroc că am luat cheia de la poartă, am reușit să intru în curte, dar nu am luat cheia de la ușă. Drept urmare, eu mă aflu în curte, mama nu-mi răspunde la telefon că doarme cu fetițele și eu acum trebuie să arunc cu ceva în geam, respectiv cu niște mingi, ca să-mi deschidă cineva ușa, să pot intra în casa. Nici nu am țintă”, a spus Andreea Bălan, în mediul online.