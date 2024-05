Motivul pentru care Răzvan Simion a ales-o pe Daliana Răducan drept parteneră: „Nu cred că s-ar fi uitat la mine altfel”

De mai bine de patru ani de zile, Răzvan Simion și Daliana Răducan formează un cuplu. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Anul trecut s-au logodit, iar în vara acestui an vor face nunta. În așteptarea marelui eveniment, Daliana Răducan a vorbit despre relația cu matinalul de la Antena 1 și a dezvăluit și motivul pentru care consideră că prezentatorul TV a ales-o drept parteneră.

Răzvan Simion și Daliana Răducan trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mai bine patru ani. Anul trecut, matinalul de la Antena 1 a decis să ducă relația la următorul nivel, așa că și-a cerut partenera în căsătorie. Acum, cei doi sunt gata de nuntă și deja au demarat pregătirile pentru marele eveniment. Daliana Răducan a făcut câteva declarații pe marginea acestui subiect, dar a dat și alte detalii interesante din relația cu Răzvan Simion.

Așa cum spuneam, relația dintre Răzvan Simion și Daliana Răducan pare că merge foarte bine, iar în curând cei doi vor ajunge în fața altarului. Aceștia sunt dornici să își unească destinele și în mod oficial și au început deja pregătirile pentru nuntă.

Răzvan Simion a început relația cu Daliana Răducan la ceva timp după despărțirea de Lidia Buble. Inițial, se preconiza că relația celor doi nu o să reziste, însă aceștia au trecut testul timpului, iar acum sunt gata să ducă totul la nivelul următor.

Recent, Daliana Răducan a vorbit despre povestea de iubire pe care o trăiește și a făcut unele dezvăluiri surprinzătoare. Mai exact, bruneta a mărturisit că ea cred că nu farmecul și frumusețea ei l-au cucerit pe matinalul de la Antena 1, ci meseria pe care o practică. Concret, aceasta a mărturisit că Răzvan Simion a fost impresionat de faptul că ea este arhitect și crede că dacă nu avea o meserie impunătoare matinalul nu s-ar fi uitat la ea.

Deși Daliana consideră că meseria ei a jucat un rol important în apropierea de matinalul de la Antena 1, cu siguranță Răzvan Simion a găsit în partenera sa și numeroase alte calități care l-au convins că este femeia potrivită pentru el. Se pare că aceștia se înțeleg de minune, iar chimia dintre ei este foarte puternică.

„Cred că a fost impresionat de faptul că sunt arhitect. Nu cred că s-ar fi uitat la mine altfel, dacă nu aveam o meserie pe care el să o admire. Bineînțeles, chimia și susținerea dintre noi, care sunt foarte puternice. Cred că am îndeplinit toate criteriile de până acum. Noi suntem logodiți de un an de zile și urmează să ne căsătorim vara aceasta.

Cred că el și-a dorit un companion de viață pe care să simtă că se poate baza, cu care să simtă că se poate dezvolta, cu care știe că poate să își clădească o viață frumoasă. (…) Am plănuit toate detaliile. Am început, am dat drumul la rochia de mireasă, am trimis invitațiile”, a declarat Daliana Răducan, în cadrul podcast-ului realizat de Elizei Kazan.