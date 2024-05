Care este legea adoptată de Alfred Simons. Nu mulți știu despre ea: „Am interzis…”

În cadrul podcastului „La mijloc”, cu Maticiuc și Damian, candidatul PSD la șefia CJ Timiș, Alfred Simonis, subliniază diversele realizări care au avut un impact pozitiv asupra comunității. Simonis a detaliat inițiativele sale, care includ vânzarea de țigări electronice minorilor sau păcănele la aproape 15.000 de locuitori.

Alfred Simonis candidează pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. În cadrul podcastului „La mijloc”, moderat de Anghel Damian și Codin Maticiuc, politicianul a abordat problema lipsei de investiții în județ, explicând că acesta este unul dintre principalele motive pentru care dorește să preia conducerea C.J. Simonis a transmis ceea ce dorește el să realizeze, dar și ce a realizat până acum, sunt lucruri puțini știute de mulți.

Citește și: PREMIERUL CIOLACU ANUNȚĂ CĂ VIN 500 DE LEI PENTRU ACEȘTI ROMÂNI. ÎN SCURT TIMP, COPIII DEFAVORIZAȚI ÎȘI VOR PRIMI DREPTURILE

În cadrul unui podcast moderat de Maticiuc, Alfred a discutat despre inițiativele sale pentru comunitate. El a menționat că a promovat o lege care interzice vânzarea de țigări electronice minorilor, dar pare că puțini sunt conștienți de aceasta.

De asemenea, a subliniat că a adoptat o altă lege care interzice copiilor achiziționarea sucurilor energizante. În plus, a lucrat la o lege care restricționează accesul la jocurile de noroc în orașe cu mai puțin de 15.000 de locuitori. Cu toate acestea, nivelul de conștientizare a acestor măsuri printre locuitori este încă scăzut.

„Am interzis vânzarea de țigări electronice la copii. Legea mea, nu știe nimeni de ea… sau știu foarte puțini. Am interzis vânzarea de sucuri energizante la copii, nu mai au voie să cumpere. Legea mea. Am interzis păcănelele în orașe, deocamdată, sub 15.000 de locuitori. Aproape că nu știe nimeni…”, a declarat Alfred Simonis în podcastul moderat de Codin Maticiuc.