„Trădare” în echipa matinală de la Antena 1. Vorba aia, „frate, frate, dar brânza-i pe bani”. Ei bine, acest principiu pare să-l fi aplicat și Răzvan Simion în cazul prietenului său de viață. Mai precis, „matinalul” și-a dus iubita la alt restaurant decât cel al colegului Dani Oțil. A preferat să facă ceva economii, se pare, dat fiind faptul că localul amicului său este recunoscut pentru prețurile destul de piperate. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Dani Oțil a fost „trădat” până și de prietenul său de-o viață, Răzvan Simion. Nici măcar acesta nu i-a rămas fidel și l-a taxat pentru prețurile piperate pe care le are în localul său. Vorba aia, „frate, frate, dar brânza-i pe bani”.

Astfel că, după o plimbare prin Dorobanți, timp în care a scos bani de la bancomat, semn că preferă plata cash și să lase probabil și ceva „bașciș”, matinalul, cu iubita de mână, a poposit să ia masa la „Tasting Room”, un local din zonă. Au consultat meniul și au comandat tot ce au poftit, iar la final au rămas oricum cu bani mai mulți în buzunar decât în cazul în care ar fi ales restaurantul prietenului Oțil.

Și-au asortat ținuta

CANCAN.RO a fost pe fază și i-a surprins pe cei doi îndrăgostiți într-un moment de tandrețe, asortați în ceea ce privește ținuta vestimentară. Chiar dacă, priviți de la spate, dădeau impresia că sunt doi medici aflați într-o pauză de masă, dat fiind faptul că ambii erau îmbrăcați în alb, nu negăm că Răzvan și Daliana Răducan au gusturi în a-și alege garderoba. Dar și ochelarii de soare, la care au renunțat doar în incinta localului.

Citește și: SUFERINȚA LUI RĂZVAN SIMION LEGATĂ DE PROPRIII PĂRINȚI. MATINALUL DE LA ANTENA 1 NU A REUȘIT SĂ-ȘI ÎNDEPLINEASCĂ VISUL

„I-am zis că nu mai vin”

Răzvan Simion a avut o experiență nu tocmai plăcută în restaurantul colegului său de la matinal, Dani Oțil, aflat în zona de Nord a capitalei. Prietenul acestora, actorul Mihai Bobonete, juratul de la „Românii au talent”, de la trustul concurent, Pro TV, a povestit într-un podcast ce notă de plată piperată au primit el și Răzvan Simion, în localul lui Oțil.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă. M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi). M-am uitat și pe spate și am zis cred că e greșită. Nu eram noi frații lui Dani? Am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut cât e de plată, am crezut că am spart ceva, când am revenit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a relatat acesta.

Vezi și: AMANTA LUI DINES I-A CURTAT PE RĂZVAN ȘI DANI! IULIANA DOROFTEI S-A ÎMBRĂCAT ÎN CEL MAI PROVOCATOR BODY ȘI A TRECUT LA CRATIȚĂ, ÎN PLATOUL EMISIUNII

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected]. Să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.