Răzvan Simion a trăit în Thailanda coșmarul culinar al oricărui om: ”Nu obișnuiesc. Am mâncat tot”

Matinalul de la Antena 1 a avut parte de o experiență culinară la care, poate, mulți oameni nici nu îndrăznesc să se gândească. Alături de iubita lui, Daliana Răducan, Răzvan Simion (43 de ani) a spus ”DA” unei vacanțe exotice în Thailanda. A vizitat locuri pe care nu spera că le va vedea vreodată și a încercat tot felul de lucruri noi, mâncăruri tradiționale și renumitul masaj thailandez.

Recent, Răzvan Simion și-a făcut publică povestea din cea mai recentă vacanță exotică în care a fost. Împreună cu iubita lui – Daliana Răducan, matinalul de la Antena 1 și-a început anul cum nu se putea mai bine: Thailanda și New York. Cuplul a zburat spre Bangkok, acolo unde au avut parte de trăiri unice.

”Mi-am început anul în Mexic la #Chichenitza și l-am sfârșit la Singapore. Am punctat Japonia de Sakura și New York -ul de ziua mea. Universul a fost blând cu mine și m-a lăsat să-mi țes suma amintirilor, bucurându-mă si de călătorie nu doar de destinație. Ce bine se colorează și 2024!”, a scris matinalul de la Antena 1 pe contul său personal de Instgram.

Răzvan Simion: ”Am mâncat orice”

Printre altele, colegul lui Dani Oțil nu avea cum să plece din Thailanda fără să încerce o parte din preparatele tradiționale. Și dacă mulți s-au gândit la gândaci sau insecte, ei bine, acesta a mărturisit că în Thailanda a mâncat orice. De altfel, Răzvan Simion a recunoscut că adoră să călătorească prin toate colțurile lumii pentru turismul bazat pe experiențele culinare, sau mai bine zis, pentru plăcerea gustului.

„Îmi place turismul ăsta culinar, adică am locuri nemaipomenite pe care le vizitez în lumea asta doar pentru a mânca ceva. Am mâncat pe stradă în vacanță, deși nu obișnuiesc și am mâncat niște bunătăți totale. Am mâncat orice! Mi-a plăcut mix-ul de mâncare chinezească, mâncare thailandeză. Cât despre masajul thailandez, la alea pe stradă (n.r masaje) nu am fost lăsat. Nu m-as fi băgat, era mirosul ăla de… a bătrânețe. Chiar am fost la un SPA senzațional în hotel”, a mărturisit prezentatorul TV.

Printre altele, Răzvan Simion a mai dezvăluit un secret. Iubita lui este cea care se ocupă de tot ceea ce înseamnă pregătirile premergătoare unei vacanțe. Ea se documentează, face rezervările la hotel, avion, tot ceea ce este nevoie ca itinerarul unei vacanțe reușite.

„Daliana se ocupă, se documentează, face rezervările, le studiază. Ea e agenția mea de turism. Noi avem prieteni diverși în agenții de turism, care de-a lungul timpului ne-au rezolvat diverse probleme”, a mai spus matinalul de la Antena 1.