Salarii mai mari pentru primarii din România! Explicația lui Alfred Simonis: „N-o să aduci oameni performanți din privat dacă nu-i plătești bine”

Alfred Simonis, candidat la șefia Consiliului Județean Timiș, a vorbit pe șleau despre salariile primarilor din România! Președintele interimar al Camerei Deputaților militează pentru creșterea veniturilor edililor, măcar în funcție de performanțele pe care aceștia le au trecute în CV. Social-democratul Alfred Simonis consideră că la nivelul micilor localități din țară n-o să vină vreodată oameni calificați, care să încaseze lunar un salariu mic. Printre altele, politicianul a dezvăluit și câți bani îi intră lunar în cont în urma muncii de la stat.

Salariile primarilor din România este un subiect intens dezbătut în rândul cetățenilor și nu numai. Sunt multe localități din țară, unde oameni fără studii superioare ori fără performanțe ocupă scaunul de edil. Alfred Simonis și-a spus părerea obiectivă referitoare la veniturile primarilor, care ar trebui acordate măcar în funcție de performanțele lor. Social-democratul militează pentru creșterea salariilor edililor din România, mai ales că sunt mulți oameni cu studii înalte, cursuri universitare și nu numai, ori care au ocupat poziții înalte prin străinătate și care nu ar veni vreodată să ia bani puțini.

Președintele interimar al Camerei Deputaților a dezvăluit că salariul lui este de 13.000 de lei net în momentul de față. Dacă ar ajunge la conducerea CJ Timiș, acolo ar lua în jur de 10.000 de lei. Alfred Simonis consideră că oamenii cu studii superioare, care au lucrat în domeniul privat și au încasat sume uriașe conform meritelor, nu o să vină să ocupe postul de primar la sat, pe un salariu de 4000 de lei.

„Acum am 13.000 de lei net. Este plafonat din 2019. Cred că la Consiliul Județean este undeva pe la 10.000 de lei sau sub 10.000 de lei, nu ar fi foarte mare diferența. (…) Nu o să aduci oameni performanți din privat dacă nu-i plătești bine. Eu am spus-o când s-au mărit salariile la primari, vreo 200 de lei.

N-o să vină un om care a fost manager la Londra și s-a întors în România după 15 ani și vede că nu-i place cum se dezvoltă comunitatea lui și vrea să se implice… când el a venit cu niște bani, cu un business și trebuie să meargă pe 4000 de lei primar la el în sat. Că nu vine. Și o să rămână același primar fără școală, fără studii, care nu știe să atragă fonduri europene și fără să aibă o motivare.

N-o să facem reforma dacă nu creștem salariile, pe bază de criterii de performanță. Eu aș fi de acord ca primarii care au absorbție de fonduri europene de peste 1.000.000 euro, de exemplu, să aibă dublu salariu, cei care n-au absorbție deloc să aibă jumătate. Și o să vedeți că vin oameni care vor să tragă bani europeni. E ușor să atragi bani europeni. Nu știu cum e în alte părți, dar la Timiș, primarii dezvoltă localitățile și cu fonduri europene.

Nici în Germania, unde există performanță mai mare decât în România, cu siguranță nu câștigă nimeni zeci de mii de euro. Pe altă parte, atâta timp cât ai 1.000.000 de oameni care câștigă sub 1.000 lei pensie în România, e complicat să explici orice narativ să construiești pentru creșterea salariilor demnitarilor”, a explicat Alfred Simonis, în podcastul „La Mijloc” al lui Codin Maticiuc.