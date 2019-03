Andreea Bălan, plină de vânătăi! Lupta cu moartea i-a lăsat urme pe corp! Imagini greu de privit

Andreea Bălan a fost la un pas de a-și pierde viața, după ce a intrat în stop cardio-respirator la un minut după ce medicii i-au scos copilul. Intervenția a fost una de succes, iar situația a fost gestionată cu maxim profesionalism de echipa excepțională de medici de la Sanador, cel mai performant spital privat din România.

Artista a fost inconștientă mai bine de 20 de ore, iar soțul său a a stat în permanență lângă ea.

”Incidentul care s-a petrecut în timpul operației cezariene este unul foarte rar, care nu poate fi prevăzut prin investigațiile anterioare, undeva 1 la câteva zeci de mii de cazuri”, a spus medicul care a salvat-o pe Andreea Bălan, pentru stirileprotv.ro.

Conform surselor medicale, Andreei Bălan va avea nevoie de o perioadă de refacere de cel puţin şase luni până când va putea să revină pe scenă. Dar cel mai important este că atât ea, cât și fetița, se simt bine și sunt în afara oricărui pericol.

”Din ceea ce am înțeles, va fi nevoită să aștepte cel puțin șase luni până se va întoarce pe scenă. Ba chiar mai mult, Andreea nu va avea voie să facă niciun fel de efort cel puțin jumătate de an. Nici să cânte nu va avea voie. Nu mai spun de dans, va fi o problemă mult timp de acum înainte. Medicii i-au spus să aibă mare grijă în perioada de recuperare. Andreea voia să stea câteva luni acasă, apoi să revină la concerte. Ea a explicat că ea este cea care are grijă, financiar, de familie și de cei din trupa ei, iar o pauză prea mare îi aduce pierderi materiale greu de suportat. Acum însă, dacă va ajunge pe scenă în iarnă e mare lucru”,au declarat surse din preajma solistei, pentru Wowbiz.