Andreea Bălan, semnal de alarmă: “Ce le învăț pe fetele mele: să sune la 112 în caz de pericol sau pe noi, părinții!?!”

Andreea Bălan a răbufnit în timp ce anchetatorii caută încă informații pentru a rezolva cazurile de crimă de la Caracal, recunoscute de Gheorghe Dincă. Artista a făcut public un mesaj, iar una dintre îngrijorările exprimate există în sufletele tuturor celor care sunt părinți.

Andreea Bălan: “Ce le învăț pe fetele mele: să sune la 112 în caz de pericol sau pe noi, părinții!?!”

Andreea Bălan are două fetițe și cazul Alexandrei Măceșanu care a sunat de trei ori la serviciul unic de urgență a șocat-o efectiv. Cântăreața a ascultat înregistrarea și s-a înfuriat și mai mult. În urmă cu câteva ore, ea a așternut pe o rețea de socializare un mesaj alarmant.

“Daca copilului meu i s-ar vorbi la 112 asa cum a vorbit acel politist cu Alexandra, nu stiu ce as face… Adica, as face multe si mai ales i-as face lui. Frustrarea si furia unui parinte nu au limite. Sa ii vorbeasca atat de civilizat si frumos Alexandra si el sa o ia la misto, sa sa o mai si minta: «Ajunge in 2 min echipajul», e bataie de joc. Si mai are tupeul in public sa spuna ca nu a facut asa. Am plans cand am ascultat vocea Alexandrei si mi-am imaginat ce e in sufletul parintilor ei si m-am speriat.

Nu vreau ca nimeni sa treaca prin ce trec ei acum. Imi pare tare… tare rau. Eu acum ce le invat pe fetele mele: sa sune prima oara la 112 in caz de pericol sau pe noi, parintii?!”, a scris Andreea Bălan pe pagina ei de Facebook.