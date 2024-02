Andreea Bălan şi-a luat la revedere de la Victor Cornea, cu lacrimi în ochi: „Deseori ne luăm rămas bun…”

Andreea Bălan (39 de ani) și Victor Cornea (30 de ani) trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 8 luni. Artista se află printre cele mai mari susținătoare ale tenismenului și călătorește alături de el la diverse turnee și evenimente sportive. De data aceasta, cântăreața și tenismenul au fost nevoiți să-și ia rămas bun, temporar, în aeroportul din Brazilia. Vezi mai jos detaliile.

Viața de sportiv nu este ușoară. Iar lucrurile dificile pot apărea și atunci când există, la mijloc, o relație. Aspect care poate fi văzut și în cazul lui Victor Cornea și a Andreei Bălan. Artista și tenismenul petrec timp împreună, Andreea Bălan fiind una dintre cele mai mari susținătoare ale sportivului. Recent, au fost împreună la Rio de Janeiro, Brazilia. Tot acolo, însă, în aeroport, au fost nevoiți să își ia rămas bun, temporar. Iată mesajul emoționant al cântăreței!

Andreea Bălan s-a întors în România, iar Victor Cornea a plecat către Chile, Santiago. După ce au petrecut o săptămână în Brazilia, artista a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Cântăreața admiră foarte mult efortul și pasiunea iubitului ei, vorbind la superlativ de Victor Cornea. Tenismenul se află pe locul 64 în top 100 mondial. Anual, este nevoit să plece de acasă timp de 40 de săptămâni, pentru a lua parte la evenimentele sportive.

„Deseori ne luăm rămas bun în aeroport și zburăm spre destinații diferite. Aseară, în Rio, am avut porțile de îmbarcare în același loc și cu greu ne-am dezlipit unul de celălat! Eu am zburat spre casă și el la un nou turneu în Chile. Un jucător de tenis profesionist din top 100 mondial (Victor este pe locul 64 în lume și singurul român în top) este plecat de acasă 40 de săptămâni pe an, iar viața sa se defășoară printre avioane, în diferite țări și hoteluri în fiecare săptămână. E nevoie de o forță mentală foarte mare și de o determinare foarte puternică, în fiecare săptămână să o iei de la capăt la un alt turneu cu același entuziasm și plăcere, indiferent de ce rezultat ai avut la cel precedent.

Victor Cornea, ai toată admirația mea, pentru tot ce eșți, pentru putere, ambiție, determinare și pentru tot ce ai realizat și vei realiza și-ti mulțumesc pentru iubirea sinceră și minunată pe care o trăim și pentru că mergem mâna în mâna pe acest drum called life”, este mesajul emoționant al artistei.