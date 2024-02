Andreea Bălan și-a luat prin surprindere toți fanii. Ce schimbare de look și-a făcut vedeta pentru „Te cunosc de undeva”

Andreea Bălăn și-a luat toți fanii prin surprindere cu noul look. Jurata de la show-ul transformărilor totale „Te cunosc de Undeva” s-a schimbat complet. Un nou sezon al show-ului de la Antena 1 începe sâmbătă, de la 20:00.

Andreea Bălan s-a lăsat cuprinsă de magia transformărilor și a decis să-și facă o schimbare radicală de look. Începând de sâmbătă, jurata de la „Te cunosc de Undeva” îi va surprinde pe telespectatorii cu o nouă coafură. Cum a decis vedeta să-și vopsească părul?

„Am aşteptat cu mare bucurie revenirea pe platourile de filmare Te cunosc de undeva!. Şi pentru că suntem la un show de transformări, mi-am dorit să mă > şi eu puţin, aşa că pentru premieră am ales un look à la Jessica Rabbit!”, a mărturisit Andreea Bălan, jurata de la „Te cunosc de Undeva”, care punctează coregrafia, potrivit a1.ro.



Opt echipe de artişti vor face un show total în cel de-al 20-lea sezon al emisiunii „Te cunosc de Undeva”. Noul sezon va avea premiera sâmbăta aceasta, de la ora 20:00, pe Antena 1. Printre participanții din sezonul acesta se regăsesc perechile: Ilona şi Ristei, Emi şi Cuza, Connect-R şi SHIFT, Jo şi Liviu, Eliza şi Zarug, Barbara şi Bella, Alexia Ţalavutis şi Dima şi Paula şi Romică. Vedetele vor fi trecuți prin diferite transformări de ruleta personajelor.

Citește și: ANDREEA BĂLAN ȘI VICTOR CORNEA AU LUAT-O PE DRUMURI DIFERITE. CE S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ CUPA DAVIS

Emi și Cuza se întorc la „Te cunosc de Undeva”. Câștigătorii sezonului 17 promit un show de excepție, iar curioșii îi pot urmări în fiecare sâmbătă la Antena 1.

„Deja, pentru noi, este familiar tot ce se întâmplă aici: de la machiaj, la costume și până la repetiții, suntem foarte confortabili cu orice. Am spus-o și o repetăm: ne plac provocările, nu ne temem de nicio limbă străină, atunci când vine vorba despre ceea ce trebuie să cântăm, nu ne ferim de niciun personaj pe care am putea să-l interpretăm, ne-a fost dor de Te cunosc de undeva! și tot ce ne dorim este să ne iasă momentele atât de bine, încât să fim foarte mândri de noi, la final! Am avut parte și de o premieră, una impactantă, aș putea spune: am avut de făcut travesti la… travesti! Ca să înțelegeți mai bine, a trebuit să ne transformăm într-o persoană de sex opus, care, la rândul ei, este transformată într-o persoană de sex opus; altfel spus, a trebuit să mă transform într-un bărbat, care, de fapt, era o femeie ce interpreta un bărbat. Ce nebunie, nu?!””, a dezvăluit Emi, potrivit sursa citată.

Despre momentul în care au avut de interpretat un personaj în travesti, Cuza a povestit că: „Am avut chiar de două ori de făcut asta și studiam toate gesturile unei femei care se voia a fi bărbat, dar care nu reușea să fie atât de bărbat, pentru că o trădau gesturile feminine. Mie mi-a fost foarte greu să fac un travesti care e, de fapt, genul meu, și anume: o femeie care impersonează un bărbat, având, în continuare, gesturile unei femei; situația asta m-a făcut să studiez, mai degrabă, femeia care impersonează bărbatul, decât să fiu eu bărbatul impersonat de ea și se pare super greu, dar interesant, în același timp, însă va trebui să urmăriți emisiunea, ca să înțelegeți mai bine și ca să vă distrați copios, alături de noi!”.