Andreea Bălan și iubitul tinerel, dulcegării în văzul lumii. „Spectatorii” au reacționat imediat. „Ne bucurăm pentru voi”

Zilele acestea, Victor Cornea și-a arătat public iubirea față de Andreea Bălan. Sportivul a distribuit trei imagini în care se vede cât de apropiat este de vedeta de la Antena 1. Cântăreața a reacționat imediat, dar și fanii.

După doar câteva luni de relație, jucătorul de tenis a spus:

„Iubirea pură este răspunsul la toate provocările vieții” „Iubirea pură este răspunsul la toate provocările vieții. Te iubesc, Andreea Bălan 🤍”.

La scurtă vreme după mesajul emoționant, a venit și răspunsul artistei:

„Dragostea mea e pentru totdeauna, dincolo de timp și spațiu 😍 😍”, a transmis artista

Fanii i-au felicitat imediat, spunând:

„Sunteți minunați!!! Cei mai frumoși și drăguți!!! Să fiți fericiți!!!❤❤😍😍🥰🥰🤗🤗”, „Să fiți sănătoși și fericiți. Ne bucurăm mult pentru voi ! 🥳❤”, „Ma bucur mult pentru tine, Andreea! Meriți tot ceea ce ți se întâmplă, sa fii iubita și respectata de un bărbat asumat, iubitor, muncitor și cu rezultate remarcabile! Sa fiți sănătoși și fericiți!😘❤️”, „Ce frumoși sunteți! Mereu Dumnezeu are grija de oamenii buni. ❤️”, sunt doar câteva dintre zecile de comentarii.

(CITEȘTE ȘI: Ce bolid de lux conduce Andreea Bălan. Suma ireală pe care a scos-o din buzunar pentru bijuteria pe 4 roți)

Diferența de vârstă dintre Andreea Bălan și Victor Cornea

Andreea Bălan a mărturisit că este extrem de atrasă de Victor Cornea. Campionul României la tenis a cucerit-o prin disciplina lui, performanța și ambiția de care a dat dovadă. Vedeta de la Antena 1 este mândră de el și îl susține în tot ceea ce vrea să facă, poate acesta este și motivul pentru care a pășit pe terenul de tenis, spre a-i înțelege mai bine pasiunea.

„În ultimii doi ani nu prea am mai vorbit de viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine.

(…) M-a atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu am crezut că sunt disciplinată, dar nu. Disciplina este foarte mare și foarte importantă. Sunt foarte mândră de toate realizările lui și de tot ce a făcut. Sunt multe planuri, pentru că sunt cea mai mare susținătoare a lui și merg acolo unde are meciuri. Îmi place foarte mult să-l însoțesc”, a spus artista pentru Antena Stars.

Victor Cornea este născut pe data de 24 septembrie 1993 și are 29 de ani. Andreea Bălan, pe de altă parte, este născută pe 23 iunie 1984 și are 38 de ani. Ca urmare, între ei este o diferență de 9 ani, două luni și o zi.

(CITEȘTE ȘI: Diagnostic necruțător al medicilor pentru Andreea Bălan. Jurata Te cunosc de undeva nu mai are nicio șansă să devină mămică în viitor)