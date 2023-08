Diagnostic necruțător al medicilor pentru Andreea Bălan. Jurata „Te cunosc de undeva” nu mai are nicio șansă să devină mămică în viitor

Andreea Bălan (39 de ani) este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară, bucurându-se de o carieră de succes în lumea artistică după ani buni de muncă. A fost căsătorită cu George Burcea, alături de care are două fetițe, Ella Maya (7 ani) și Clara Maria (5 ani). După separarea de actor, vedeta a mai avut relații amoroase, însă se pare că abia de curând și-a întâlnit marea iubire, pe Victor Cornea. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, puțini știu ce dramă ascunde jurata de la Te cunosc de undeva.

Andreea Bălan are o carieră și o familie de succes, fiind iubită și îndrăgită de public după ani întregi de muncă. A trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de George Burcea, însă căsnicia lor nu a durat prea mult. Artista și actorul au împreună două fetițe minunate, Ella Maya (7 ani) și Clara Maria (5 ani). După nenumărate neînțelegeri venite odată cu divorțul, cei doi se pare că au făcut, în sfârșit, pace pentru cei doi copii ai lor.

Deși este mereu cu zâmbetul pe buze și pare fericită, puțini au habar ce dramă ascunde cântăreața în sufletul ei. După ce a adus-o pe lume pe micuța Clara, cea de-a doua fetiță a ei, vedeta de televiziune a suferit o embolie amniotică. Concret, lichidul amniotic din uter a ajuns în sânge. La acea vreme, blondina a dus o luptă cumplită pentru a supraviețui, fiind supusă la câteva intervenții chirurgicale.

„Momentul a fost o cumpănă. Pentru că eu am pierdut și o parte din mine, eu nu mai sunt întreagă și n-am spus niciodată de ce nu mai pot să fac copii. Și nici nu știu dacă am să spun vreodată, dar eu nu mai sunt la fel”, spunea Andreea Bălan, acum ceva vreme.

Andreea Bălan, diagnostic necruțător din partea medicilor

Episodul marcant din 2019 va rămâne mereu în sufletul blondinei. Asta pentru că a fost la un pas de moarte, iar medicii au recurs la o intervenția care i-a schimbat viața. „Întreaga echipă m-a salvat. Când m-am trezit mi s-a spus ce s-a întâmplat, că am fost la un pas de moarte, dar mi-au comunicat și o veste mai proastă, pe care nu am făcut-o publică și nici nu o pot face. Atunci mi-am dat seama că dacă nu am sănătate nu pot face nimic. A fost îngrozitor, crunt. Este vorba despre o chestie pe viață. Poate odată o s-o fac (nr. o să spună despre ce este vorba), dar acum nu mă simt pregătită”, mărturisea Andreea Bălan, în podcastul lui Măruță.

Andreea Bălan nu mai poate rămâne însărcinată, deși își dorește încă un copil. Sigur că, vedeta de la Antena 1 s-a gândit la alte modalități. „Eu nu mai pot să-l fac. Îmi doresc un băiat. M-am gândit, poate aș putea să apelez la o mamă-surogat”, dezvăluia Andreea Bălan, în podcastul lui Damian Drăghici.