Andreea Bălan și-a sărbătorit ziua de naștere. Cum s-a fotografiat celebra artistă

Andreea Bălan, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, a împlinit, sâmbătă, 23 iunie, vârsta de 34 de ani. Cântăreața a petrecut în sânul familiei, alături de soțul ei, George Burcea, și micuța Ella, fetița cuplului.

„Am avut vise şi am crezut în ele. Nu ştiam calea, dar am ştiut destinaţia, iar viaţa m-a adus să fiu fericită şi împlinită alături de familia mea. Mulţumesc tuturor pentru mesajele frumoase”, a scris Andreea Bălan pe contul personal de socializare, în dreptul imaginii cu soțul ei.

Tot acolo, Andreea Bălan ne-a arătat și două torturi superbe pe care le-a primit cu ocazia zilei de naștere.

Andreea Bălan își mai dorește un copil

Altfel, la începutul anului, vedeta a mărturisit că îşi mai dorește un copil, însă a precizat că nu este chiar atât de uşor. „Noi ne dorim încă un copil. Nu e vorba doar de vacanţă, noi ne dorim de câteva luni bune. Nu mai e atât de uşor ca la 20 de ani”, a mai spus Andreea Bălan.