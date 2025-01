Andreea Bălan și Vicor Cornea, separați de Revelion 2025. Blondina a explicat ce s-a întâmplat

Andreea Bălan și Victor Cornea au petrecut noaptea de Revelion la mii de kilometri distanță, din cauza angajamentelor profesionale care le-au dictat programul. Iată ce declarații a făcut artista!

Artista, cunoscută pentru cariera sa de succes pe scena muzicală din România, a fost ocupată cu o serie de concerte în noaptea dintre ani, în timp ce partenerul său, jucătorul de tenis Victor Cornea, se află în Australia, pregătindu-se pentru competițiile din cadrul turneului de la Brisbane.

Citește și: CE TARIF ARE ANDREEA BĂLAN PENTRU O ORĂ? ”PREȚUL MEU, SUB VALOAREA A CEEA CE AM OFERIT”

Andreea Bălan, care a avut un program extrem de încărcat, a petrecut sfârșitul anului într-o atmosferă mai specială, cu multe pregătiri pentru concertele sale. La miezul nopții, aceasta se afla pe drum, însoțită de echipa sa de dansatori, în direcția unui alt eveniment. Chiar dacă nu a fost alături de Victor în această noapte specială, Andreea a subliniat că amândoi au înțeles nevoia de a-și respecta carierele, chiar dacă asta presupune să fie departe unul de celălalt.

„Dragilor, vă dorim un an nou minunat, plin de iubire, realizări, pace și mai ales sănătate. Noi suntem pregătiți de Revelion pe 2 continente diferite, Victor trecând în noul an chiar acum, iar eu aranjând ținutele pentru concertele de la noapte.

2024 a fost o binecuvântare pentru noi și trecem în noul an cu multă recunoștință. Viața se întâmplă pentru noi și merită să ne bucurăm în fiecare zi cu empatie și iubire”, a transmis Andreea Bălan, pe rețelele de socializare.