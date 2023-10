Andreea Bălan și Victor Cornea au dus relația la alt nivel, dar cuplul este departe de pasul cel mare. CANCAN.RO are declarații, direct de la sursă: “Care nuntă? Strângem bani pentru...”

Tatăl Andreei Bălan este, fără îndoială, bărbatul care a stat în spatele succesului său, omul care a avut grijă să transforme o copilă de zece ani, într-o artistă ce reușește să se mențină mereu în top. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, acesta a mărturisit că atât el, cât și soția sa, au investit mult ca fiica lor să-și descopere talentul. Săndel Bălan consideră, totodată, că Andreea este o norocoasă și, în timp, a devenit o femeie extrem de puternică.

Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, a rămas singur, la Ploiești, după ce soția sa s-a mutat cu fiica lor, să aibă grijă de fiicele artistei. Bărbatul a fost recent, să-și vadă nepoțelele, cu care încă nu a apucat să plece în vreo vacanță.

Printre altele, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, acesta ne-a dezvăluit cum a început ascensiunea Andreei și cât a investit în educația acesteia.

CANCAN.RO: Ați ajuns să vă felicitați nepoțica cu ocazia zilei de naștere?

Săndel Bălan: Am ajuns la cea mică, dar câteva zile mai târziu. De ziua ei, eram în aeroport, așteptam o artistă care stă în Italia.

CANCAN.RO: Cu reușiți să vă gospodăriți singur de când soția s-a mutat la Andreea?

Săndel Bălan: Sâmbăta și miercurea gătesc, de două ori pe săptămână. Noi cei care am făcut armata, învățam cam de toate. Și știm.

Nu l-a cunoscut pe viitorul ginere

CANCAN.RO: L-ați cunoscut pe Victor? Cu George Burcea ce relații ați avut?

Săndel Bălan: Pe Victor nu l-am cunoscut. Cu George nu am avut motive să mă cert, ne-am înțeles bine.

CANCAN.RO: Ce părere aveți despre faptul că și Victor are un copil?

Săndel Bălan: Nu știu și nici nu vreau să-mi dau cu părerea, cu fi-mea nu discut despre asta. Vorbim doar probleme de familie, vizite.

CANCAN.RO: Vă pregătiți de nunta Andreei?

Săndel Bălan: Care nuntă? Strângem bani pentru vremurile mai rele,

CANCAN.RO: Ați fost plecat cu nepoțelele în vreo vacanță?

Săndel Bălan: Soția și nepoțelele au fost și a Ploiești. După zâmbetele lor, pare să le placă și la noi. La mine vacanțele sunt doar în week-end, după evenimente, când ne mai oprim pe drum. Cu nepoțelele nu am fost plecat însă în vreo vacanță. În schimb, mă bucur că pot munci câte 12 ore pe zi, de dimineața până seara. Pentru că pe partea asta de creație nu se câștigă așa mult. Dar te menține tot timpul într-o stare bună, când vii cu niște lucruri cu care-i bucuri pe cei din jur. Și reușești să le oferi unor tineri cu multe așteptări.

„Nu merită să pleci de acolo în altă parte”

CANCAN.RO: Cum explicați faptul că Andreea e una dintre cele mai longevive vedete ale Antenei 1?

Săndel Bălan: Andreea e de 13 ani la Te cunosc, e o emisiune de mare clasă, cu cel mai mare rating. E interesantă, are și secvențe de umor. E un format foarte bun de televiziune și nu merită să pleci de acolo în altă parte. În prezent, Andreea e la Paris, cu Petrișor și patru dansatoare, au avut spectacol.

CANCAN.RO: Fiica dumneavoastră călătorește mult peste hotare. Având în vedere ce se întâmplă în lume, nu vă e teamă pentru ea?

Săndel Bălan: Dacă stau să mă gândesc, apare acel sentiment de teamă când știi că copilul e plecat peste hotare. Ea are foarte multe deplasări, în ultima perioadă a tot fost plecată.

„Andreea întotdeauna a fost norocoasă”

CANCAN.RO: În prezent, trupele de artiști erau la mare modă. Acum, fiecare se descurcă mai bine pe cont propriu…

Săndel Bălan: Pe vremuri, trupele erau la mare căutare, era o inflație, și toate aveau câte un hit mare cel puțin. Iar Andre umplea stadioanele cu toate biletele vândute. 30.000! A fost și norocul de partea noastră, eu așa consider, că Doamne – Doamne ne ajută și au avut mare noroc.

CANCAN.RO: Andreea e norocoasă?

Săndel Bălan: Andreea întotdeauna a fost norocoasă, e în zodia Racului, a artiștilor. E foarte puternică, a reușit asta să devină în timp. E o luptătoare, nu s-a lăsat niciodată doborâtă la pământ. S-a ridicat, a mers mai departe, zâmbind. A demonstrat că se poate ca femeie să te ridici înapoi, pe cal.

CANCAN.RO: Așa era și când era mică?

Săndel Bălan: Așa era și când era mică. Bătăioasă. Nu trebuia să-i spui de două ori ce să facă. Studia și apoi aplica.

„Aveam salariul aproape triplu”

CANCAN.RO: Ca și adolescentă, avea voie la petreceri?

Săndel Bălan: Niciodată nu i-am putut reproșa că nu ascultă. Mergea la petreceri, soția se ocupa pe partea asta. Eu mă ocupam pe partea cu muzica, de instruirea și de pregătirea ei. A făcut engleză, karate, a făcut 3 ani și a luat 4 centuri. Erau pregătirile aferente școlii, chimia, matematica, engleza și cele de canto, dans. A făcut și teatru.

CANCAN.RO: Ați investit mult în educația ei?

Săndel Bălan: Noi am fost doi ingineri cu salarii foarte mari. Am fost șefi de secție, aveam salariul aproape triplu față de oamenii din preajma mea. Noi nu ne comparam cu nimeni, nu ne-a lipsit, ca familie, partea financiară, ca să spunem că ne-am chinuit. Ne-am ocupat, ca părinți, amândoi, ca Andreea să fie un om instruit din toate punctele de vedere și să aibă pregătirile aferente, care-i vor folosi în viață. Ca orice părine, care-și dorește ca copilul său să evolueze. Și ca să-ți dai seama ce înclinații are, trebuie să-l duci la mai multe activități. Din tot ce a făcut, a atras-o pianul, muzica și dansul. Și, desigur, și engleza i-a folosit. Ca și lecțiile de canto. Nu poți să nu investești în propriul copil, când concurența e foarte mare.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai mare năzbâtâie făcută?

Săndel Bălan: Cea mai mare năzbâtâie, când rămânea la țară și ea pleca pe geam, la discotecă. Iar bunica nu o găsea în casă și o aducea înapoi.

„Am găsit mereu înțelegere la director”

CANCAN.RO: A fost vredată în situația de corigență?

Săndel Bălan: Niciodată nu a fost în situație de corigență la vreo materie. Andreea învăța bine. Avea de la 8 în sus. A învățat la cel mai bun liceu și a luat bacul cu 9.25 Apoi a făcut facultatea de jurnalism și a lucrat și doi ani ca redactor, la Bravo. A fost un copil complex. A mers în paralel cu muzica. Școala a fost pe primul plan și am găsit mereu înțelegere la director. Când avea filmări sau deplasări ne înțelegea și ne învoia de la școală.

Puțini artiști sunt acum ca Andreea, să câștige suficient din cântări și din reclame, să-și permită orice. Pentru asta trebuie să muncești extrem de mult. Ea a muncit de mică, de la 10 ani. În 84, am dus-o la „Ba da, ba nu”, la invitația lui Mihai Constantinescu, care a văzut-o la Ploiești.

CANCAN.RO: De la 10 ani e pe scenă… A avut timp să-și trăiască și copilăria?

Săndel Bălan: Avea și timp să se joace, în timpul săptămânii. În week-end era full.

„Perioada Andre mi-a șters din memorie tot ce mi s-a întâmplat înainte”

CANCAN.RO: Ce amintiri aveți despre trupa Andre?

Săndel Bălan: Perioada Andre mi-a șters din memorie tot ce mi s-a întâmplat înainte. Pentru că a trecut ca un tăvălug peste mine. A trebuie să mai vorbesc cu multă lume să-mi spună ce am făcut eu înaintede 98. Atât de bine s-au întipărit toate acele stadioane pline, toată nebunia care a fost, cu diverse întâmplări. Păstrez și acum cartea lui Floorin Condurățeanu, Jurnalul fetelor de la Andre. Când mai uit câte ceva, citesc să-mi amintesc.

CANCAN.RO: Ne puteți vorbi și despre un moment frumos din viața dumneavoastră de artist?

Săndel Bălan: Cenaclul Flacăra. M-am dus ca ultimul muritor la preselecții. În fața mea erau Ștefan Hrușcă, Șeicaru, Ducu Bertzi, Victor Socaciu. Până în 84 am colaborat. În 85, a căzut tribuna principala peste oameni, au murit niște tineri, și au închis cenaclul. Am aflat la un an după, nu știam de ce nu mai funcționa cenaclu. Când cânta Șeicaru, era omor. Și acum are cele mai multe concerte.

