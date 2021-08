Andreea Bănică a apărut cu nurii la vedere pe străzile Capitalei!

Andreea Bănică, 43 de ani, arată și se comportă ca o adolescentă. Vedeta este posesoarea unui trup bine lucrat în sala de fitness, cu care se mândrește pe oriunde merge. Fie că e vorba despre evenimentele mondene sau de o simplă ieșire la plimbare, cântăreața știe să-și pună formele în evidență.

Artista se jură că nu a trecut pragul medicului estetician, iar bustul generos pe care-l afișează pe Instagram este de la „Mama Natură”. Andreea Bănică are 43 de ani, este mămica a doi copii și posesoarea unui bust foarte generos, pe care nu se sfiește să-l scoată la înaintare ori de câte ori are ocazia.

Așa s-a întâmplat și zilele trecute, când artista a ieșit cu Noah, băiețelul cel mic, la plimbare, pe străzile din jurul casei. Pentru această mică ieșire, Andreea a aruncat rapid pe ea un maiou negru, dar a uitat să-și pună sutien, drept urmare vecinii au avut ce vedea.

Andreea Bănică, operată de urgență

După ce a fost operată, Andreea Bănică a preferat să ia o pauză de la social media și nu a postat atât de des cum o făcea înainte. Dar pentru că recuperarea merge din ce în ce mai bine, vedeta a revenit cu forțe proaspete și cu mult entuziasm și le-a transmis un mesaj celor care s-au arătat îngrijorați de starea ei de sănătate.

„Am suferit o operație de septoplastie, care nu mi-a dat voie, o perioadă, să vorbesc cu voi și să postez prea mult. Am revenit pe baricade, sper din toată inima să-mi revin repede și să-mi intru-n ritm. Nu sunt completă refăcută, dar mergem înainte” , a spus Andreea Bănică pe Instastory.

Ce spunea artista înainte de a ajunge pe mâinile medicilor

Artista spunea că simptomele i s-au agravat, mai ales că ea a dobândit această boală de mai bine de cinci ani și era nevoie de intervenția medicilor.

„Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. (…) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani.

M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”, le-a spus Andreea Bănică fanilor ei de pe Instagram.

