Andreea Bănică a recunoscut că a pierdut bani la păcănele

Fosta prezentatoare a emisiunii „Provocarea starurilor” (TVR 1), Andreea Bănică (40 de ani), s-a întors recent din America, unde a avut un turneu de amploare, intitulat „Andreea Bănică live în SUA”.

„Am stat o lună şi o săptămână. Mi-a fost dor de ai mei, abia aşteptam să vin acasă. Cel mai mult mi-au lipsit copiii şi soţul. Am cântat în 17 oraşe, am avut multe concerte, destulă activitate. Îmi place, sunt obişnuită cu viaţa de turneu. Din SUA mi-am luat haine, aşa cum face orice femeie când merge la cumpărături. Am trimis două colete acasă, în special cadourile pentru copii. Cumpărăturile pentru mine le-am pus în bagaj, deşi nu aveam voie decât 22 de kilograme”, a spus Andreea Bănică pentru click.ro.

În Las Vegas, artista şi-a încercat norocul la păcănele: „Am pierdut 20 de dolari, nu sunt o bună jucătoare. Câştigul uşor nu e pentru mine, e clar. Eu trebuie să munceasc mult de tot. Am zis că decât să cheltuiesc banii la cazinou, mai bine îmi iau haine”, a mai spus artista.