Andreea Bănică a scos decolteul la înaintare! Cum s-a fotografiat vedeta în vacanța din Grecia

Andreea Bănică pare îndrăgostită de soare și mare. Așa că în ultima perioadă vedeta s-a aflat numai pe litoral, fie că vorbim de cel românesc sau de cel din alte țări. Artista a scos costumul de baie și a făcut furori pe litoral.

Andreea Bănică este una dintre cele mai sexy mămici din showbiz-ul românesc. Vedeta rată incredibil și nu se sfiește să arate asta. Andreea a posta pe rețelele de socializare o fotografie din cea mai recentă vacanță, din Grecia, iar internauții au admirat formele cântăreței.

La 43 de ani, Andreea Bănică arată ca la 20. Vedeta este într-o formă de zile mari și toate lumea poate observa asta. Pe lângă acest lucru, cântăreața este mereu cu zâmbetul pe buze și transmite o energie pozitivă. Recent, Andreea Bănică a fost în vacanță în Grecia și a postat, pe contul personal de Instagram, o fotografie care a stârnit interesul fanilor.

Artista a pozat sexy, în costum de baie și a aprins imaginația internauților. Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese, Andreea Bănică a scos decolteul la înaintare, iar internauții au avut ce admira. Reacțiile au venit imediat, iar fotografia a adunat o mulțime de aprecieri și comentarii pozitive.

Andreea Bănică, familia perfectă

Andreea Bănică și soțul acestei formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi se cunosc încă din adolescență și tot de atunci se iubesc. Aceștia au deja 13 ani de mariaj și doi copii frumoși și pare că nimic și nimeni nu le poate strica armonia din familie.

„Puțini oameni mai știu acum, dar noi ne-am căsătorit chiar de ziua mea. Mi-am dorit să fie o zi specială, să o țin minte toată viața ca pe cea mai frumoasă aniversare. I-a convenit și lui Lucian, că scăpa cu un singur cadou. După nuntă a venit imediat și Sofia, peste ceva ani și Noah, dar când mă uit la poze retrăiesc așa intens ziua aia, de parcă ar fi fost ieri.

Mă bucur că am reușit să avem o relație așa lungă și frumoasă, că am fost binecuvântați ca iubirea noastră să dea roade și că am mers prin viață împreună încă de la începuturi… Sunt îndrăgostită și acum de #AcelasiIubit de la Eforie, care mi-a furat un sărut pe faleză când eram puștoaică.”, a declarat Andreea Bănică, în urmă cu ceva timp.



Sursa foto: Instagram