Ce boală a pus-o la pat pe Andreea Bănică! Și-a făcut un test, rezultatul e cel la care se aștepta

Andreea Bănică a trecut prin momente grele! Vedeta s-a confruntat cu o boală care a pus-o la pat! Artista a împărtășit detalii despre starea ei de sănătate pe rețelele de socializare, dezvăluind că nu și-a revenit până atunci când nu a primit un tratament adecvat de la medic. Iată cele mai noi declarații!

Andreea Bănică este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente importante cu persoanele care o urmăresc în mediul online. De data aceasta, artista le-a povestit fanilor ei despre problemele cu care s-a confruntat în ultima vreme.

Chiar dacă a încercat diverse soluții, durerile persistente de gât au forțat-o să apeleze la perfuzii, pe care medicul i le-a recomandat după un consult amănunțit. Andreea Bănică i-a avut alături de ea pe cei mai dragi oameni din viața ei în aceste momente complicate, inclusiv pe părinții ei. Boala cu care s-a luptat artista i-a afectat și pe cei din jurul ei.

În urma agravării simptomelor, Andreea Bănică a făcut un test care a indicat prezența gripei A. Vedeta le-a recomandat fanilor să nu apeleze la tratamentele pe cont propriu, subliniiind necesitatea unui consult medical.

„Așa durere aveam și cred că s-a dus undeva mai jos la laringe. De aceea am și recurs la a face perfuzii cu tratamentul prescris de la doctor. Nu pot să vă spun eu ce tratamente am luat pentru că este anormal. Voi trebuie să mergeți la doctor să vă consulte, să vă prescrie tratamentul. Fiecare om este în felul lui. Nu toți ne manifestăm la fel. De exemplu, ai mei parcă ori mi s-a părut mie sau au fost mai bolnavi, mai puțini decât mine și mai ușor. Eu am fost cel mai rău dintre toți. Când am ajuns în țară, când mi-am făcut testele și am remarcat la gripa A, acolo o linuță mai ștearsă, ceea ce mi-a confirmat faptul că am sau am avut această gripă A, dar ar fi pe final. De aceea nu a ieșit atât de concludentă linia testului. M-am prins imediat, am mers la doctor, mi-a prescris tratament și cam asta a fost”, mai spus Andreea Banică.