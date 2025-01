Andreea Bănică, pe perfuzii. Starea de sănătate a artistei s-a agravat: ”Nu știu ce să mai fac”

De când o răceală galopantă a țintuit-o la pat, Andreea Bănică și-a informat zilnic fanii despre starea sa de sănătate. Artista și-a îngrijorat comunitatea de pe social media atunci când a încărcat câteva imagini în timp ce se afla cu o branulă în mână.

Recent, Andreea Bănică a trecut printr-o perioadă destul de delicată, după ce a fost țintuită la pat din cauza unei gripe. Artista tocmai ce se întorsese din vacanța petrecută la schi. Vizibil slăbită, vedeta le-a transmis fanilor că este îngrijorată pentru starea sa de sănătate.

Timp de mai multe zile, Andreea Bănică și-a informat comunitatea de pe social media despre cum evoluează starea sa de sănătate. Răceala a debutat cu simptome pe care nu le-a mai avut: dureri de gât și usturime în ochi. După câteva zile în care nu s-a simțit bine, artista s-a decis să facă mai multe teste, inclusiv pentru Gripa A.

„Am crezut că înfrâng boala asta, dar se pare că nu… Așa dureri de gât nu am avut vreodată. Abia respir, vorbesc… voce nu mai am, groaznic. Nicio pastilă nu mă ajută. Am rezistat până în ultima zi de vacanță”, este mesajul transmis de Andreea Bănică pe rețelele sociale.