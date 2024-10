De ce Andreea Bănică nu vrea să mai meargă la biserică. Ce dramă a trăit: „E un subiect foarte sensibil”

Andreea Bănică a dezvăluit de ce nu vrea să mai meargă la biserică! Ce dramă a trăit vedeta? Cântăreața este credincioasă, dar experiențele din trecut au făcut-o să ajungă la concluzia că este mai bine să se roage de acasă. Fanii nu știau aceste detalii până acum! Iată despre ce este vorba!

Cunoscuta artistă a fost afectată de pierderea ambilor părinți, iar durerea i-a lăsat urme adânci în suflet. Această dramă a făcut-o să treacă prin clipe dificile, perioade în care s-a confruntat cu suferință, iar credința i-a fost pusă la încercare.

Chiar dacă inițial a fost supărată pe Dumnezeu, în cele din urmă a reușit să își găsească echilibrul și să depășească aceste momente grele, învățând să ierte și concentrându-se pe muncă. Cu toate acestea, legătura ei cu biserica s-a „slăbit” treptat.

„Eu nu pot să spun că am fost depresivă vreodată, am avut momente proaste în viața mea, dar a trebuit să mă ridic, să merg mai departe, nu aveam un iubit, un soț, nu aveam pe nimeni, necazurile cele mai mari le-am avut în tinerețe, când nu eram căsătorită. După aceea, nu am mai avut de ce să supăr, nu au fost lucruri urâte în viața mea, totul a luat o întorsătură frumoasă în viața mea”, a spus Andreea Bănică, potrivit Spynews.ro.

Andreea Bănică a explicat, de asemenea, că în timpul vizitelor la biserică, a avut parte de experiențe neplăcute. Oamenii o recunoșteau, motiv pentru care o abordau într-un mod care îi tulbura liniștea. Vedeta a reacționat la un moment dat și nu a fost mândră de asta, mai ales pentru că se afla într-un lăcaș de cult.

Cântăreața a reflectat și asupra fenomenului depresiei, iar așa a recunoscut că nu consideră că a trecut prin asta, chiar dacă a avut momente dificile în tinerețe.

„Sunt o tipă credincioasă, dar acasă, nu sunt o tipă care merge foarte des la biserică. Sunt credincioasă, îmi fac rugăciunile seara, le fac copiilor mei rugăciuni. Mă rog la Dumnezeu pentru ei. Nu pot să zic că merg la biserică des, poate că am avut și problema acesta că atunci când am mers la biserică am fost recunoscută de multe ori și de multe ori mi se întâmpla câte ceva și am evitat. Eu sunt o fire care mă aprind foarte repede, dacă îmi spui ceva ce mă deranjează sau nu e adevărat, în biserică, reacționez, iar atunci prefer să nu. Prefer să fiu acasă cu credința mea în Dumnezeu și cam atât”, a mai spus vedeta.