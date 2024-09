Andreea Bănică, vacanță de coșmar în Grecia! Ce a găsit în camera din hotelul de 4*: „Varză! Nu are apă caldă”

Andreea Bănică, dezamăgită de vacanța în Grecia! Vedeta și-a expus neplăcerile cu privire la hotelul în care s-a cazat. Artista a dezvăluit că nu are apă caldă, iar în camere era mizerie, deși locația are patru stele. Mai mult decât atât, celebra cântăreață a fost nemulțumită și de mâncarea de la taverne. Nici soțul ei, Lucian Mitrea, nu a fost încântat de acest concediu.

Andreea Bănică a plecat în Grecia pentru a se bucura de o vacanță frumoasă, însă lucrurile nu au decurs conform planului. Artista a vorbit în mediul online despre coșmarul prin care a trecut în concediu, începând cu prețurile ridicate și mâncarea proastă.

„Românii se plâng că litoralul este scump. Păi nu vreți să știți cum este în Grecia. Nu mai este ce a fost odată, în primul rând. Prețurile sunt ridicate, mâncarea este proastă. Am mâncat la 5 taverne diferite și niciuna bună. Eu, în afară de salată grecească, nu am mâncat nimic. Deci, veniți în Grecia să mâncați cartofi prăjiți.”, a spus Andreea Bănică pe Instagram.

Andreea Bănică s-a arătat impresionată de peisajele grecești, însă a fost foarte dezamăgită de mâncarea de la taverne și de hotelul la care s-a cazat. Artista a dezvăluit că a întâmpinat mai multe probleme.

Cântăreața a fost și mai deranjată de răspunsul angajatei hotelului atunci când a întrebat când va fi remediată problema în ceea ce privește jacuzzi-ul, fiind dispusă să achite costurile suplimentare. Ei bine, Andreea Bănică susține că nu a primit o informație concretă, iar reacția a fost una necorespunzătoare.

Ulterior, artista a vorbit și despre alte probleme mai serioase pe care le-a întâmpinat la hotelul de patru stele din Grecia. Vedeta a explicat că nu a avut apă caldă. Mai mult decât atât, a găsit foarte mare mizerie în camere.

„Camerele sunt foarte murdare. Nu știu dacă ar fi ok din partea mea să vă arăt ce mizerie am găsit în acest hotel. Dacă acest hotel are servicii de patru stele… Era o doamnă aici care cică făcea urat. Cu mopul cu care dădea în cameră, dădea și pe terasă.”, a mărturisit Andreea Bănică.