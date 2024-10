E anul schimbărilor pentru Andreea Bănică: cu ce vrea să ”lovească”? ”Ăsta e targetul meu!” Adevărul despre postările artistei

Andreea Bănică este recunoscută pentru aparițiile sale, dar și pentru pasiunea sa în ceea ce privește hainele. O „devoratoare” a pieselor vestimentare scumpe, cântăreața face tot posibilul să arate impecabil când dă ochii cu presa și fanii. Artista a fost dintotdeauna în centrul atenției, iar cu timpul presiunea pe care o simte atunci când este pe scenă sau la un eveniment monden s-a mai estompat, spune ea. Nu și pasiunea pentru modă și look-ul impecabil cu care ne-a obișnuit. Criticată uneori că afișează prea multe branduri, artista are un răspuns scurt și tanșant pentru toți haterii: Dacă am, de ce să nu afișez?! Și, pe bună dreptate! Așadar, artista a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care trage câteva semnale de alarmă pentru femeile care nu știu să se îmbrace. Mai mult, vedeta spune și de ce, deocamdată, fetița ei nu are nimic de brand.

Andreea Bănică a fost prezentă la un eveniment cu și despre modă, așa că nu am putut rata ocazia de a discuta cu una dintre cele mai fashioniste vedete despre începuturile ei într-ale modei. Artista și-a amintit cum în adolescență era nevoită se se îmbrace de la ajutoarele sociale sau de prin vecini, doar pentru a arăta așa cum își dorea. Acum, își permite orice își dorește, așa că lucrurile sunt total schimbate pentru ea.

Andreea Bănică, deschisă și tranșantă: „Mama mă îmbrăca de la ajutoarele care veneau din străinătate”

CANCAN.RO: Andreea, mă bucur că ne întâlnim la un frumos eveniment de modă, știu că ești pasionată de modă și vreau să îmi spui când a început această iubire pentru tine?

Andreea Bănică: La mine nu a fost pasiune, ci nevoie. În perioada comunistă nu aveam acces la nimic, aveam acces la niște reviste pe care țin minte că le furam de la vecini. Dădeam iama în boxa lor, de mică mi-a plăcut adrenalina. Mă uitam mereu pe reviste în ceea ce privește fashionul și muzica. Mă îmbrăca mama de la ajutoarele care veneau din alte țări, de acolo aveam haine. Atunci, nevoia cred că m-a făcut să-mi placă atât de mult acest domeniu și atunci, făcând muzică a trebuit să cochetez cu moda și vremurile s-au schimbat foarte mult.

CANCAN.RO: Ai simțit de-a lungul anilor o presiune că trebuie să performezi la cel mai înalt nivel, din toate punctele de vedere mă refer?

Andreea Bănică: Și acum este presiune, doar că nu mă mai interesează atât de mult, nu mă mai afectează atât de mult. Ceea ce fac eu astăzi este pentru mine, să mă simt eu bine cu mine. Dacă eu sunt bine cu mine, atunci sunt bine cu toți, cu toată lumea. Nu fac nimic să fie bine pentru alții, fac să fie bine pentru mine, în ceea ce mă privește pe mine: de la cum mă îmbrac, cum arăt, cum mă machiez, ce mănânc. Oricum anul acesta și anul viitor vor fi anii schimbărilor pentru mine, de la aspect la stil de viață, de la sport, că am lăsat-o mai moale în ultima perioadă, iar eu văd asta la mine. O femeie ca să arate bine, să se mențină bine, trebuie să fie în pas cu multe și să știe foarte multe lucruri, să trăiască în actualitate. Femeia trebuie să fie deschisă la minte, în primul rând. Am văzut o mulțime de femei care nu știu să se îmbrace și care încă arată în trecut, pare că sunt în moda aceea comunistă. Acum putem să depășim niște limite dacă vrem, avem acces la orice, numai să vrem.

CANCAN.RO: Îți faci și schimbări de look?

Andreea Bănică: Vreau pe viitor să arăt mai bine decât arăt azi, este simplu pentru mine. Acesta este targetul, chiar dacă înaintez în vârstă vreau să arăt mai bine decât arăt azi.

Andreea Bănică: „Dacă am, ce să fac?! Mă pozez cu Dacie în loc de G-Class…”

CANCAN.RO: Îți amintești cel mai valoros obiect pe care l-ai cumpărat prima dată?

Andreea Bănică: Mi-am cumpărat prima poșetă Chanel la 31 de ani, din banii munciți de mine, pe care i-am agonisit ceva ani. L-am rugat pe soțul meu să stea la coadă, era coadă mare în Paris și plin de oameni de alte nații. El a stat la coadă, eu m-am mai plimbat, mi-am luat niște haine și mă uit la Chanelul acela așa. Și acum poșeta aceea costă de cinci ori mai mult.

CANCAN.RO: Sofia are vreo geantă de brand?

Andreea Bănică: Sofia nu are nevoie de branduri deocamdată. Are tot timpul din lume și dacă are nevoie de ceva, îi dau eu, deocamdată.

CANCAN.RO: Îți plac persoanele sau influencerii care afișează mereu lux, branduri?

Andreea Bănică: La mine nu este vorba că afișez ceva. Dacă am, ce să fac? Dacă mi-am luat geanta asta (n.r. Dior) ce să fac? Să-mi iau una Zara ca să nu intru cu ea? Ce să fac? Asta e geanta mea, pe asta o am. Asta este mașina mea, pe asta o am, nu o fac ca să afișez. Deși, să știi că uneori mă mai abțin, mă pozez cu o Dacie în loc de un G-Class. Îmi mai spun unii că m-am pozat ca să arăt. Nu, eu nu mă pozez ca să arăt niciodată! Nu mă interesează asta.

