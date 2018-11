Andreea Bănică, de nerecunoscut pe Instagram! Are sau nu operații estetice?

Andreea Bănică a postat o imagine pe pagina sa de Instagram, în care este de nerecunocut, stârnind controverse în rândul prietenilor virtuali, care se întreabă dacă artista are sau nu operații estetice. Fotografia a fost intens comentată, ba că este prea slabă la față, bac că buzele sunt mai mari decât erau înainte.

“Doamneeee fereste!!!!! Prea frumoasă esti!!!!!!/ Mai frumoasa erai naturala!/ Esti superba, arati minunat, însă ai mare grija cu buzele, deja sunt prea mari si in loc sa arăți mai bine, o dai in extrema cealaltă. Cred ca ar trebui sa te oprești si doar sa te joci cu machiajul/ Jur ca nu te.am recunoscut!!!!/ Ceva nu-i în regula parca nu ești tu, buze prea mari, obraji prea supti sper ca nu te-a lovit vreo idee „dragusancă””, sunt doar câteva dintre mesajele primite.

Cântăreața a ținut să intervină și să facă lumină în ceea ce privește schimbarea feței și a mărturisit că nu are operații estetice, totul se datorează machiajului realizat, plus de asta, soțului ei, Lucian, nu îi plac femeile “operate“.

“Dar nu mi am schimbat lookul…intr-adevar ma ingrijesc cum trebuie sa faca orice femeie indiferent ce meserie are. Muncesc si este normal sa ma aranjez mereu! Dupa ce am nascut am avut un pic de pauza acum mi am reintrat in rol! Cant, prezint emisiuni, pozez etc. Daca te iei dupa toate frustratele care spun ca am o suta de operatii…e fix problema ta.Te anunt ca sotului meu nu ii plac “operatele” deci…stai linistit”, susține vehement Andreea Bănică.