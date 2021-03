Andreea Bănică, despre secretele din căsnicia cu Lucian Mitrea: “Foarte rar mă răsfață soțul, m-a supărat puțin”. Relația lor a început în urmă cu 26 de ani

Prezentă în platoul de la “Vorbește Lumea”, Andreea Bănică enumerat câteva dintre secretele din căsnicia sa cu Lucian Mitrea. Unul dintre punctele forte dintre cei doi este reprezentat de comunicare. Povestea lor de dragoste a început în urmă cu 26 de ani, pe când artista avea 16 ani.

Andreea Bănică, despre secretele din căsnicia cu Lucian Mitrea

În vârstă de 42 de ani, Andreea Bănică este tare fericită de noua piesă “Dragoste încercată”, la care a colaborat cu Dorian Popa. În timpul declarațiilor despre apariția single-ului, cântăreața a adus în discuție relația pe care o are cu soțul ei și nu s-a ferit să spună că nu este mereu doar lapte și miere.

“Am o fetiță care face 12 ani și mi-aș dori să gândească ca mine, că o femeie trebuie să fie îngrijită. Atunci când avem momentele noastre, trebuie să le avem doar pe ale noastre. Cred că cea mai importantă este iubirea. Când un om frumos îți deschide ușa, te simți și tu mai bine. Vreau să fiu o băbiță frumoasă și cool.

Noah i-a luat mințile lui Lucian, are multă dragoste pentru el, cred că asta este unul dintre cele mai frumoase lucruri. Foarte rar mă răsfață soțul, însă, astăzi, mi-a trimis pe WhatsApp o floare. Ieri m-a supărat puțin, dar azi mi-a trecut”, a declarat cântăreața în cadrul emisiunii “Vorbește Lumea”.

Ulterior, vedeta a mai menționat că atunci când Lucian Mitrea nu este inspirat în legătură cu darurile pe care i le cumpără, ea nu se sfiește să îi spună.

“Eu știu să mă răsfăț singură, îi arăt și lui ce să facă, îi spun de ce anume am nevoie. Îi zic să nu mai îmi cumpere chiloți și sutien care îmi sunt mici sau care nu îmi plac, pentru că le arunc după. Eu recunosc că îmi doresc lucruri pe care nu le aveam în copilărie”, a mai afirmat Andreea Bănică.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea s-au căsătorit pe 21 iunie 2008

Andreea Bănică și-a dorit să devină soția lui Lucian Mitrea, chiar de ziua ei de naștere; astfel, nunta lor a avut loc pe 21 iunie 2008. În vară, ei vor aniversa 13 ani de mariaj și 27 de relație.

“Când văd poza asta nu pot să nu râd și să nu devin melancolică. Același iubit căruia îi cânt de la 16 ani La mulți ani în fiecare 28 decembrie. Îl iubesc și îi mulțumesc că trăiesc lângă el în fiecare zi povestea de dragoste la care visează orice fată. Am avut încredere în el de atunci și am în fiecare zi pentru că știu că el e sprijinul meu, omul căruia pot să îi spun orice, care mă face să fiu cu capul în nori, dar mă aduce și cu picioarele pe pământ și cu care am construit o familie minunată” este mesajul scris de cântăreață la finalul anului trecut, când a scos de la “naftalină” o fotografie veche cu ea și soțul său.

