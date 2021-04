Andreea Bănică, mărturisiri dureroase despre părinți! Modul tragic în care cei doi s-au stins din viață. „Am suferit mult”

Andreea Bănică poartă în suflet o rană care încă nu vrea să se închidă. Vedeta și-a pierdut ambii părinți, la un interval scurt de timp. După moartea fulgerătoare a tatălui, o boală grea a luat-o și pe mama ei. Cântăreața a făcut mărturisiri dureroase.

Andreea Bănică a dezvăluit că și-a pierdut ambii părinți la un interval de doi ani. Tatăl vedetei s-a stins din viață din cauza unui accident, iar la nici doi ani mama acesteia a murit din cauza unui cancer esofagian. Au fost momente grele pentru vedetă, care pe lângă durerea imensă pe care a suferit-o a fost nevoită să și urce pe scenă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂNICĂ, NEVOITĂ SĂ AMÂNE UN CONCERT ONLINE DIN CAUZA PROBLEMELOR DE SĂNĂTATE. „M-AM SIMȚIT EXTRAORDINAR DE RĂU ȘI NU AM MAI PUTUT”)

„Țin minte că, în ziua aceea, eram îmbrăcată în roșu, mergeam la ziua lui Liviu Vârciu. Tata a murit în urma unui accident. Fusese la o onomastică, băuse și s-a certat cu un vecin. I-a dat un brânci și a căzut cu capul de bordură. Practic l-au lăsat să moară acolo. După înmormântare, la trei zile, a trebuit să urc pe scenă să cânt.

Mama a murit după ce a murit tatăl meu. După doi ani, mama s-a îmbolnăvit de cancer esofagian. A fost cred prima femeie din România care a murit de cancer esofagian. Într-un an s-a stins. Eram pe val atunci, aveam așa mare succes. Dimineața mă duceam la mama la spital, plângeam, și seara cântam. Am avut noroc cu Lucian, care mi-a fost soț, soră, amant, tot. A avut grijă de mine și de banii mei”, a declarat Andreea Bănică pentru un post de televiziune.

„Tatăl meu m-a iubit enorm”

Vedeta a mai mărturisit că de tatăl său o lega ceva aparte, acesta o iubea foarte mult, chiar mai mult decât pe sora ei. Cei doi au avut o conexiune specială, lucru ce a făcut trecerea în neființă a acestuia și mai grea. În ceea ce o privește pe mama sa, Andreea Bănică a declarat că aceasta era o personă mai rece, iar asta i-a provocat suferință. (VEZI ȘI: ANDREEA BĂNICĂ, ACCES DE FURIE „MI S-A ÎNTORS STOMACUL PE DOS!” CE I S-A ÎNTÂMPLAT CÂNTĂREȚEI)

„Tatăl meu m-a iubit enorm, mă iubea mai mult ca pe sora mea, ea era geloasă. Eu am fost remarcată la 4 ani și jumătate de Adrian Păunescu. Tata m-a dus la el, la Teatrul de vară, și m-a chemat la București. Ne-a îndrumat la Casa Pionierului din Constanța. Îmi lipsește mult tata. Mă bucur că a apucat să vadă că mi-am luat prima mea mașina din banii obținuți din muzică

Eu am avut o problemă, mama mea nu era așa de caldă, iubitoare, eu vorbeam mai mult cu tata. Eu cu tata am vorbit când mi-am început viața sexuală, nu cu mama. După ce tata s-a pensionat pe caz de boală și a deschis un magazin unde vindea diverse, a avut probleme și a pierdut magazinul. Atunci a căzut în patima băuturii. Am suferit mult, pentru că el nu nici nu avea voie să bea alcool, avea diabet. Devenea nervos, recalcitrant. Erau certuri mari în familie. Ar fi avut nevoie de ajutor specializat atunci”, a mai spus Andreea Bănică.