Andreea Bănică, acces de furie „Mi s-a întors stomacul pe dos!” Ce i s-a întâmplat cântăreței

Andreea Bănică a avut parte de un episod total neplăcut. După ce a venit de la cumpărături, preocupată să-i gătească familiei, cântăreața a descoperit că a cumpărat o mâncare stricată.

Imediat, Andreea a intrat pe Instagram să le povestească internauților ce a pățit.

„După ce am desfăcut acea caserolă cu carne stricată, mi-am stricat ziua. Vă spun un secret, nu suport să pun mâna pe carne crudă. Am făcut-o de dragul familiei pentru că trebuie să le gătesc.

Astăzi mi s-a întors stomacul pe dos!”, a spus Andreea Bănică, într-un story, pe contul ei de Instagram

De asemenea, vedeta le-a mărturisit urmăritorilor săi că a gătit pentru prima dată sarmale. „După ce i-am gătit tot anul, deși el nu recunoaște, l-am dat gata pe Lucian cu sarmalele mele de data asta.

Am făcut pentru prima dată în viața mea sarmale singură, după indicațiile soacrei, bineinț eles, să iasa ca la mama acasă. Am mai încurcat eu una alta, nu se putea să fie totul perfect din prima, dar tot am încredere că o să vă placă! Vă aștept pe Youtube să vedeț i tot filmulețul și să îmi spuneți apoi voi după ce rețetă le faceți!”, a spus Andreea Bănică în urmă cu ceva timp pe pagina sa de Facebook.

