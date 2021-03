Andreea Bănică și Lucian Mitrea fac bani chiar și în timpul pandemiei. În ce au investit cei doi soți

Andreea Bănică si șotul ei fac bani frumoși chiar și în timpul pandemiei. În ciuda contextului actual, care a afectat economia, cei doi soți au investit în imobiliare.

Artiștii au fost afectată din cauza pandemiei de coronavirus, așa că Andreea Bănică s-a reorientat rapid. Împreună cu soțul ei, vedeta a investit în imobiliare. Cei doi dețin un complex rezidențial în Cernica, iar blocurile se înalță încet-încet.

Lucian Mitrea este cel care se asigură de bunul mers al lucrurilor. Dis-de-dimineață, soțul Andreei Bănică își bea cafeaua și merge pe șantier. În momentul de față, acesta își concentrează toată atenția asupra domeniului imobiliar, în care a tot investit de nouă ani. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂNICĂ NU A “STRICAT” O MASCĂ PE NOUL LOOK. CUM AM FOTOGRAFIAT-O PE ARTISTĂ CÂND A IEȘIT DE LA SALON)

”Am început totul prin anul 2012, am cumpărat un teren, ca să ne facem o vilă, apoi lângă teren s-a ridicat un bloc și nu am mai făcut casa. Cel care făcea asta era prietenul meu, mi-a dat proiectul și am construit și eu un bloc pe terenul unde trebuia să îmi fac casa și de aici am început să investesc în alte terenuri, în alte construcții. Acum îmi merge foarte bine, chiar și în perioada aceasta. Întotdeauna a mers bine, indiferent că a fost criză financiară. E o afacere profitabilă.

Am și șase blocuri ridicate toate sunt în Pantelimon, în afara Bucureștiului. Nu am ținut socoteala exact, la investiție. Sunt câteva milioane de euro. Ca să faci un bloc, nu poți să-l ridici doar cu 200.000 de euro. Cât privește secretele acestei meserii le-am învățat singur, însă m-am mai sfătuit cu câțiva prieteni prin București care construiesc. Acum însă îmi fac singur afacerea”, a declarat Lucian Mitrea pentru impact.ro.

”Andreea nu vine niciodată pe șantier”

După ce numărul cazurilor de infectare cu coronavirus a crescut, Andreea Bănică a luat niște decizii. Artista a hotărât să-și anuleze spectacolele pe care le avea, nu a mai apărut în cadrul emisiunilor televizate și a preferat să-și petreacă majoritatea timpului alături de familia ei.

”Andreea, soția mea, nu vine niciodată pe șantier, doar trece pe aici, căci este strada principală spre casa noastră, și doar ca să mă salute, în rest, niciodată”, a mai spus Lucian Mitrea.