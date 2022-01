Andreea Berecleanu, dezvăluiri despre copiii săi. Cum au petrecut tinerii în noaptea dintre ani

Andreea Berecleanu este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Pe lângă cariera de succes de care se bucură, aceasta are şi o familie minunată. Cei doi copii ai săi o fac fericită în fiecare zi, iar recent, într-o postare pe care a făcut-o pe rețelele de socializare a vorbit despre aceştia. Iată cum s-au distrat tinerii de Revelion în timp ce părinţii lor se relaxau în Franța.

Andreea Berecleanu a fost căsătorită cu Andrei Zaharescu, împreună cu care are doi copii, Eva și Petru. Tinerii sunt mândria celebrei prezentatoare care îi laudă ori de câte ori are ocazia.

CITEŞTE ŞI: ANDREEA BERECLEANU ARE O FIICĂ DE MILIOANE! CUM ARATĂ TÂNĂRA PE CARE O ASCUNDE ÎN MAREA BRITANIE

De Revelion, prezentatoarea de la Prima TV a fost plecată cu partenerul său de viață în Franța, în timp ce copiii vedetei au rămas acasă și au petrecut de Anul Nou alături de prieteni lor.

Ce a dezvăluit Andreea Berecleanu despre copiii săi

Într-o postare pe care a făcut-o pe o rețea de socializare, Andreea Berecleanu a făcut dezvăluiri despre cei doi tineri şi a povestit cum se înţeleg aceştia.

”I-am lasat acasa, au facut Revelionul cu prietenii lor, incep scoala maine, dar suntem intr-o legatura permanenta, noi fiind plecati in Franta. Sunt mari, se organizeaza singuri acasa, Eva ii gateste, el spala vasele, le-am spus sa fie “luna” atunci cand ne intoarcem. Joaca Activity si Dixit, se uita la filme, se intalnesc cu prietenii lor apropiati si petrec timp impreuna.

Intre Eva si Petru e o diferenta de 4 ani, acum insa parca diferenta aceasta incepe sa se micsoreze. Ea il accepta pe el in anturajul ei si nici ea nu se plictiseste in anturajul lui. In plus, aproape zilnic, isi viziteaza bunica si strabunica. Voi, dragi parinti ca si noi, cum traiti adolescenta copiilor vostri, mai ales cand plecati in vacanta fara ei?”, a precizat vedeta TV.

Cum a cunoscut-o Constantin Stan pe Andreea Berecleanu

Constantin Stan a cunoscut-o pe Andreea Berecleanu în anul 2011, când prezentatoarea a mers la el la clinică pentru un tratament de întreținere. Cinci ani mai târziu, cei doi au devenit soț și soție.

“Andreea Berecleanu are cel mai frumos chip pe care l-am văzut. Ea nu a avut nevoie de ceva complicat. Puțin botox injectat periodic este suficient în cazul ei”, declara medicul Constantin Stan, cel care a “întinerit-o” pe prezentatoarea TV.

Andreea Berecleanu a divorţat de Andrei Zaharescu în 2013, după 15 ani de mariaj. Ulterior, a început o poveste de dragoste cu Constantin Stan , medic estetician care deține trei clinici.

Sursă foto: Instagram