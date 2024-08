Andreea Bostănică și-a cumpărat un Mercedes G 500 Final Edition de aproape 300.000 de euro! Cum arată bijuteria pe 4 roți

Andreea Bostănică nu s-a ferit niciodată să se laude cu sumele amețitoare pe care le câștigă, susținând că bagă lunar în conturi zeci de mii de euro. De asemenea, influencerița a fost în centrul atenției după ce s-a lăudat cu o mulțime de cadouri extravagante. Acum, ea a prezentat mașina de lux pe care și-a cumpărat-o la doar 19 ani. Bijuteria pe patru roți este ediție limitată și costă aproape 300.000 de euro.

Andreea Bostănică are aproape 6 milioane de urmăritori pe TikTok, motiv pentru care câștigă lunar sume colosale. În cadrul live-urilor pe care le face, oamenii îi donează o mulțime de bani, iar ea își cumpără tot ce își dorește. La doar 19 ani, a reușit să achiziționeze o mașină de lux și a ținut să se laude cu ea în mediul online.

Andreea Bostănică și-a anunțat fanii din mediul online că tocmai a cumpărat mașina visurilor sale la doar 19 ani. Este vorba despre modelul de off-road Mercedes-Benz G500 Final Edition. Există doar 1.500 de exemplare pe piață, iar prețul de pornire este 196.350 de euro.

Totuși, influencerița a scos mai mulți bani din buzunar, ținând cont de dotările pe care le are bolidul. Mai exact, tânăra a optat pentru un pachet optic Brabus care ajunge la 50.000 de euro. În plus, în interior este inscripționat numele ei. Astfel, prețul mașinii de lux se învârte între 270.000 și 300.000 de euro.

Bijuteria pe patru roți face parte dintr-o ediție specială, iar Andreea Bostănică este foarte încântată de modelul ales. Influencerița a postat în mediul online un videoclip în care prezintă fiecare colțișor al bolidului. De asemenea, filmulețul a fost însoțit și de un mesaj.

Andreea Bostănică nu s-a ferit să își dezvăluie veniturile provenite din contul său de TikTok. Influencerița a mărturisit că a ajuns să facă 2 milioane de puncte săptămânal, ceea ce se traduce în aproximativ 20.000 de euro.

În plus, tânăra mai câștigă bani și din postările sale de pe Instagram, acolo unde este urmărită de peste 3 milioane de oameni. De asemenea, ea colaborează cu anumite branduri pentru care face campanii plătite.

„Fetițele care se uită la mine, din contră, se motivează, cum eu mă uit la alte fete, băieți, care muncesc. Eu de exemplu cânt, fac vlogging, TikTok, Instagram, am campanii. Din acești bani pentru care eu îi lucrez de la 12 ani, prietenii mei când aveau 12 ani de exemplu se jucau, eu filmam vlogguri, editam, făceam ore de vioară, pian, actorie, dansuri, editam singură, lansam piese.

Pentru că toată copilăria mea mi-am dedicat-o muzicii, acum îmi permit, vedeți câte puncte am, momentan am două milioane, calculați cât valorează, ca să înțelegeți cât am făcut săptămâna asta. În continuare nu îmi retrag absolut niciun cuvânt, în continuare mi-e milă de oamenii care sunt invidioși, nu îmi retrag absolut niciun cuvânt”, a transmis Andreea Bostănică, în urmă cu ceva timp, pe TikTok.