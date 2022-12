Andreea Esca a dat lovitura! Face bani frumoşi şi nu vin de la Pro TV

Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România. Are o carieră de succes și o familie minunată, cam tot ceea ce o persoană își poate dori. Totuși, când vine vorba despre bani, știrista de la Pro Tv nu s-a ,,îmbogățit” doar din salariul pe care îl încasează din televiziune. Iată ce alte afaceri are Andreea Esca.

Prezentatoarea știrilor este proprietara unei firme care îi poartă numele. Este vorba despre o companie care se ocupă cu producția cinematografică, video și programe de televiziune, după cum informează evz.ro. (VEZI ȘI: CE A FĂCUT ANDREEA ESCA PENTRU A AJUNGE CEA MAI BUNĂ ÎN MESERIA EI: „DA, SUNTEM NIŞTE CITITORI DE PE PROMPTER, IA VENIŢI ŞI DUMNEAVOASTRĂ ŞI FACEŢI CE FACEM NOI! IMPORTANT E SĂ AVEM TALENT!”)

Andreea Esca și afacerile pe care le are. Cu ce se mai ocupă vedeta

Pe lângă firma de producție cinematografică, prezentatoarea de la Pro Tv mai deține alte două firme alături de soțul ei, Alexandre Eram. De asemenea, și el deține o altă firmă și este asociat în alte două.

În anul 2021, Andreea Esca și soțul ei au încasat mai mult de 1,3 milioane de lei, potrivit informațiilor apărute pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor.

De ani de zile, românii sunt extrem de curioși să afle salariul pe care Andreea Esca îl încasează de la Pro Tv. Vedeta niciodată nu a spus cât încasează.

„Nu, salariul meu nu mai e același. Nici nu știu de unde a pornit această legendă. Cred că a rămas ca o glumă, ca bancurile cu Bulă. Nu cred că pe români îi interesează atât de mult salariul meu”, potrivit informațiilor oferite de Adevărul.

Andreea Esca, despre cele mai frumoase momente din cariera sa

În cadrul unui interviu acordat în presă în urmă cu ceva timp, Andreea Esca și-a amintit despre începutul carierei sale, dar și despre momentele cele mai frumoase de care a avut parte. (CITEȘTE ȘI: A RECUNOSCUT ABIA ACUM! TUDOR CHIRILĂ: „AM FOST ÎNDRĂGOSTIT DE ANDREEA ESCA. A FOST O IUBIRE CARE M-A MARCAT!”)

,,Șii, chiar acum cîteva zile m-am uitat în cartea de muncă și mi-am dat seama că am un an pierdut, când m-am angajat la Soti. Pe vremea aceaa, când te angajau, nu-ți făceau imediat carte de muncă și nici nu-ți dădeau salariu. Cam jumătate de an erai în probă, te duceai, nu luai nici bani, nu aveai nici carte de muncă. M-am angajat în ianuarie 1992 și mi-au făcut carte de muncă un an mai târziu, în ianuarie 1993.

Revenind la întrebare… Au fost mai multe evenimente importante pe care le-am acoperit cu echipa Știrilor, la Madrid, când România urmă să fie primită în NATO, la Bruxelles, când am aderat la Uniunea Europeană. Au fost personalități pe care le-am intervievat, Madeleine Albright, Al Gore, Richard Branson. Și cred că cel mai mult mi-a plăcut să fiu într-o companie plăcută. Cred că e foarte important să lucrezi într-un loc unde să ai colegi care să-ți fie și prieteni, cu care să te distrezi, cu care poți să vorbești și despre lucruri personale…”, a dezvăluit știrista, potrivit sursei citate mai sus.