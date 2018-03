Andreea Esca, în culmea fericirii, după ce a dezvăluit secretul: “Bun venit pe lume!”

Andreea Esca, în culmea fericirii, după ce a dezvăluit secretul. Frumoasa prezentatoare TV are motiv de sărbătoare! Și asta pentru că familia ei numeroasă s-a mărit. Bucuroasă, Andreea Esca a făcut publică prima imagine cu bebelușul care a venit astăzi pe lume. Mesajele de felicitare nu au întârziat să apară.

Andreea Esca, în culmea fericirii, după ce a dezvăluit secretul. Azi, actorul Titi Radoaie, care e finul Andreei Esca, a devenit tătic pentru a doua oară. Prezentatoarea TV a făcut o poză în timp ce starul își sorbea fiica din ochi și a urcat-o pe o rețea de socializare. În mesajul scris, vedeta nu a dezvăluit numele pe care îl va purta micuța prințesă.

“Ea este sora lui Iacobel ❤️! Bun venit pe lume! Love u (n.r.: vă iubesc) @rostrava @titiradoaie #veriimei #finiimei #prieteniimei” este mesajul scris de prezentatoarea de la PRO TV pe pagina ei de Instagram.

“Să vă trăiască și să vă aducă numai bucurii! Multă sănătate!”, “La mulți ani, bine ai venit pe lume!”, “Să fie sănătoasă,💗 fericită 🍀 și iubită 🌈 de Doamne-Doamne!” sunt trei dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali.

Actorul Titi Radoaie e cunoscut pentru munca sa depusă la mai multe filme, printre care se numără “The Zero Theorem” (2013), “BloodRayne” (2005) și “One in the Chamber” (2012).

Andreea Esca e o „soacră” foarte iubită de „ginerele” ei, Mario Fresh. Recent, ea a vorbit despre momentul în care va deveni bunică

Alexia Eram, fiica prezentatoarei TV, se iubește cu Mario Fresh. Tânărul artist e cunoscut și ca fiind „fiul adoptiv” al lui Alex Velea.

„Am mai puţină minte decat în urmă cu zece ani pentru că am mai puţini ani de consumat. Din ce mai trece un an încerc să gust viaţa şi mai din plin. Cel mai bun lucru este că am reuşit să păstrez standardul ştirilor. Sunt foarte mândră de copiii mei, merg foarte bine la şcoală, avem o relaţie bună cu ei, îmi place de ei. Am reuşit să accept virtualul şi să mă dezvolt în această lume a internetului şi e o mare realizare pentru mine”, a spus Andreea Esca despre ultimii zece ani din viaţa sa în cadrul unui interviu.

De asemenea, ea a spus că fata sa ar putea deveni mămică la 28 de ani.

„Peste încă 10 ani, poate că Alexia se va şi mărita, poate o să fiu bunică. Se poate să mă găsiţi tot la ştiri şi în rest la party o să fiu în continuare”, a mărturisit Andreea Esca despre cum îşi doreşte să fie următorii zee ani din viaţa sa.