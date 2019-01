Andreea Esca s-a pus pe treabă după ce s-au încheiat sărbătorile de iarnă și a intrat în sala de sport ca să topească toate caloriile pe care le-a acumulat în vacanța prelungită. Prezentatoarea de la Pro TV lucrează din greu când merge la antrenamentele de pilates, însă, a gafat la scurt timp după ce unul dintre acestea s-a încheiat. Carismatica vedetă a fost filmată când a făcut un gest interzis după o oră intensă de exerciții.

Andreea Esca, filmată în timp ce a făcut un gest interzis după ce a plecat de la antrenament

În vârstă de 46 de ani, Andreea Esca a mers recent în sala de antrenament și s-a lăsat filmată în timp ce făcea unul dintre exercițiile. “Ți-au plăcut sarmalele, @andreeaesca !? 😂😂😂😂 #acummunceste #pilatesisfun (…)” este mesajul scris de prezentatoare la înregistrarea de mai jos.

Într-una din zilele trecută, după ce s-a încheiat antrenamentul, vedeta de la Pro TV a fost surprinsă în timp ce a făcut un gest interzis. Ea s-a întâlnit cu câteva dintre prietenele sale cele mai bune și au mers la un restaurant select din București, unde au servit prânzul. Andreea Esca și-a comandat o porție ciorbă, pe care a savurat-o imediat ce ospăratul a adus întreaga comandă la masa lor, potrivit spynews.ro. Unii dintre specialiști nu recomandă mâncatul după antrenament, în timp ce alții spun că este indicat să fie savurate doar anumite preparate.

“Eu recomand tuturor clienţilor mei o sursă foarte rapidă de proteină plus o doză considerabilă de carbohidraţi simpli cu index glicemic mare. De exemplu, medicii recomandă după antrenament ciocolată cu lapte, care conţine exact ce am spus şi eu. Dar putem şi mai bine de atât, un exemplu bun fiind 30gr concentrat proteic din zer + 70-80gr maltodextrină/dextroză (sau chiar 2 banane medii). Nu vă speriaţi de cantitatea mare de zaharuri, corpul va transforma aceste zaharuri simple direct în glicogen, cu scopul de a-şi reface rezervele, adică nu se depune nimic sub formă de grăsime”, a spus Gabriel Floricel, antrenor personal, potrivit csid.ro.

Andreea Esca și Alexandre Eram sunt căsătoriți de 18 ani

Andreea Esca s-a căsătorit cu Alexandre Eram pe 29 aprilie 2000 la Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti, iar părinţi spirituali le-au fost Ana şi George Copos. Cei doi au împreună doi copi: Aris și Alexia Eram.