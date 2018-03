Andreea Esca, la momentul adevărului. Când și-a pierdut virginitatea. “Eram topită după el și…”

Andreea Esca este una dintre vedetele foarte discrete cu privire la viaţa personală. Totuși, prezentatoarea TV a făcut mărturisiri intime într-o care. A povestit cum și-a pierdut virginitatea. În prezent, vedeta este căsătorită cu Alexandre Eram.

“Cred într-adevăr că prima dată trebuie să facem dragoste cu cineva despre care gândim că este alesul pentru totdeauna. Atât de mult să îl iubim. Eu, de exemplu, aveam obsesia asta cu «Merită»? Îmi amintesc că eram îndrăgostită în adolescență de un bărbat care mi-a spus într-o zi, nu după mult timp de când ieșeam împreună, că nu se poate să mai fim prieteni dacă nu mă culc cu el…

Cu toate că eram topită după el, am considerat că nu merită să fie primul, doar pentru că mi s-a părut anormal să nu mă poată iubi fără actul sexual. «Primul» a devenit astfel prietenul meu din liceu, care m-a iubit ani la rând înainte să fim iubiți în sens fizic și nu am regretat niciodată decizia”, a dezvăluit Andreea Esca în cartea ”Ce am făcut când am tăcut”.

Cum a slăbit Andreea Esca nouă kilograme

Altfel, Andreea Esca este foarte atentă cu imaginea ei şi cu felul în care arată. Recent, vedeta a dezvăluit cum a reuşit să scape, într-un timp record, de nouă kilograme.

Pentru a slăbi, Andreea Esca susţinute că a ţinut o dietă prin care a renunţat la carbohidraţi, adică nu a mai mâncat pâine, paste făinoase, pizza, produse de patiserie, dulciuri şi, în plus, mergea la masaje şi la împachetări corporale şi făcea sport cu regularitate.

“Sportul e baza şi un pic de atenţie la mâncare nu strică. De asemenea, nu sunt adepta operaţiilor estetice, nu mi-am făcut nici măcar o injecţie”, declara Andreea Esca, mândră că a ajuns la 55 de kilograme.