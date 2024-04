Andreea Ibacka a fost la un pas să prezinte emisiunea Bravo, ai stil! Ce i-a spus Ilincă Vandici după casting

Andreea Ibacka a fost distribuită în câteva seriale și a câștigat rapid notorietate, dar, cu toate acestea, au existat și momente în care lucrurile nu au mers conform planului în cariera ei. Soția lui Cabral a fost aproape să prezinte o misiune de succes, dar castingul nu a decurs conform planului. Vedeta nu regretă că nu a avut oportunitatea de a prezenta emisiunea „Bravo, ai stil!”.

Chiar dacă a fost dezamăgită la momentul respectiv, acum privește acele experiențe ca pe niște lecții valoroase. Cu trecerea timpului, Andreea Ibacka a realizat că viața a luat deciziile în locul ei, iar acum înțelege că poate proiectul respectiv nu ar fi fost potrivit pentru ea.

Andreea Ibacka recunoaște că a participat la castinguri pentru proiecte pe care nu se aștepta să le obțină, dar a ratat și alte oportunități pe care își dorea să le aibă. Ea consideră că are calități care o fac potrivită pentru anumite proiecte, însă recunoaște că a depus mult efort pentru a ajunge în această poziție.

„Cu siguranță nu mi-a ieșit tot ce mi-am propus. Ziceam mai devreme de un casting pe care l-am luat când nici nu m-am pregătit pentru această oportunitate, pur și simplu am căutat în bagajul meu de cunoștințe ce m-ar putea ajuta. Ah, OK, îmi controlez bine emoțiile. Am învățat bine la școală, am citit mult , nu știu dacă am fost o tocilară, am fost muncitoare, am o memorie foarte bună, antrenată, învăț repede textele.

Nici nu exista o miză reală pentru mine la acel casting pe care, surprinzător, l-am luat, dar alte castinguri, pentru care simt că am dat tot ce am putut și nu le-am luat”, a povestit Andreea Ibacka în podcastul Ilincăi Vandici.