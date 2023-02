Andreea Ibacka, despre cel mai dificil moment din viața ei: „Am suferit un șoc”

Deși viața Andreei Ibacka pare de invidiat, lucrurile nu stau chiar așa. Actrița a trecut prin momente de cumpănă, care aveau să-și pună amprenta asupra ei. Iată ce declarații a făcut soția lui Cabral.

Andreea Ibacka nu a fost ocolită de probleme și momente grele, pe parcursul vieții sale. În anul 2017, actrița a trecut printr-un șoc, în momentul în care a ajuns de urgență pentru un control de rutină, la un RMN. După acel episod, și-a dat seama că nimic nu e mai de preț decât sănătatea și familia.

Andreea Ibacka, despre momentul care avea să-i dea viața peste cap: „Au trecut vreo trei săptămâni de când am aflat”

Actrița susține că au existat suspiciuni cu privire la faptul că ar putea avea cancer la sân, chiar în timp ce era la un control de rutină. De îndată a fost trimisă la un RMN, apoi au urmat mai multe investigații la diferiți specialiști din țară. Andreea susține că este recunoscătoare că a ajuns la persoanele potrivite care au ajutat-o să depășească acea perioadă. Mai mult decât atât, soția lui Cabral s-a liniștit când a aflat că nu are nicio tumoră malignă.

„Eu am ajuns de la un control de rutină direct la RMN, mamografie, mai multe investigații, cei mai buni specialiști din țară. Am avut noroc iarăși că am ajuns la persoanele potrivite și la programare de urgență la operație. Au trecut vreo trei săptămâni de când am aflat până când s-a întâmplat operația propriu-zisă, dar eu eram așa nerăbdătoare că m-aș fi dus în ziua respectivă, doar să scap de gândurile astea pe care le aveam.

Eu sunt un caz fericit, nu vreau să mă vait, că vai ce greu mi-a fost la vremea respectivă. Da, sigur că am suferit un șoc, dar faptul că operația a infirmat temerile și practic nu aveam o tumoră malignă, mă face o mare norocoasă” a declarat Andreea Ibacka, pentru UNICA.

