Cabral și Andreea Ibacka, momente de panică! Au trecut printr-o experiență la limită. „Ne-am temut pentru viețile noastre”

În urmă cu doar câteva luni, Andreea Ibacka și Cabral au trecut printr-un moment destul de periculos. Aceștia au simțit furia uraganului Fiona și s-au temut pentru viața lor. O noapte întreagă au stat cu sufletul la gură și s-au rugat să prindă cu bine dimineața. Andreea Ibacka a vorbit, recent, despre ce s-a întâmplat în Dominicană și despre cum s-a simțit uraganul Fiona.

Pentru o perioadă, Andreea Iback și Cabral au locuit în Republica Dominicană. Prezentatorul tv filma pentru emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, iar soția și copii l-au însoțit. Aceștia s-au bucurat din plin de experiență, însă nu se așteptau să trăiască acolo momente de panică la cote maxime.

În timpul filmărilor, uraganul Fiona a lovit Republica Dominicană și a făcut ravagii. Andreea Iback și Cabral l-au simțit din plin și s-au temut pentru viața lor. Aceștia s-au baricadat în casă și s-au rugat ca nicio tragedie să nu aibă loc. Andreea Iback a mărturisit că noaptea în care uraganul a lovit a fost una de groază, în care a stat cu sufletul la gură.

„În Dominicană, chiar în noaptea uraganului, care a fost un eveniment irepetabil și de nedorit. Mai mult decât aș explica în cuvinte, serios, a fost un pericol real pentru noi și pentru toată lumea de acolo. Adică în noaptea respectivă, când el a atins apogeul, ne-am temut pentru viețile noastre, la propriu. Erau șanse foarte mari să zboare acoperișul casei.

Noi eram cu doi copii mici după noi, Namiko chiar avea și febră în seara respectivă. La un moment dat l-am trimis pe Cabral până în bucătărie să ia un supozitor din frigider și pentru că nu se întorcea suficient de repede și în casă se auzeau gemuri sparte și așa mai departe, am trecut prin niște emoții îngrozitoare.”, a declarat Andreea Ibacka, potrivit ego.ro.

S-au baricadat în casă

Uraganul Fiona a lăsat urme adânci în Dominicană. A distrus numeroase case și a luat mai multe vieți. Familia Andreei Ibacka a scăpat nevătămat și asta pentru că au avut norocul ca locul unde erau cazați să aibă o poziție destul de bună și să nu fie foarte afectat. Cu toate acestea, cei doi și-au luat toate măsurile de precauție și chiar au baricadat geamurile cu saltele.

„Noi am avut noroc că stăteam într-un resort, cumva mai sus față de nivelul râului și față de oraș și cumva așezările fiind și mai distanțate una de cealaltă nu am avut parte de atâtea proiectile, căci până la urmă în oraș orice gunoi lăsat în stradă putea să vină în geam. Noi am dormit cu o saltea de la un alt pat, ne-am grupat, ne-am restrâns foarte mult și am dormit toți într-un singur pat și am pus cealaltă saltea ca să protejăm practic geamul”, a mai spus Andreea Ibacka.

