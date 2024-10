Andreea Ibacka și Cabral contorizează 16 ani de când sunt împreună, dintre care 13 de căsătorie. Sunt precum sarea și piperul acasă, iar umorul face legea în viața de zi cu zi. Într-un interviu de senzație pentru CANCAN.RO, actrița ne-a vorbit despre activitatea la care soțul e mai bun decât ea. A refuzat însă să-i mai scoată în evidență și alte calități, subliniind că e luat și că nu vrea să supere alte femei dezvăluind și alte lucruri despre tatăl copiilor ei. Cei doi au împreună doi copii: o fetiță și un băiețel, care sunt la grădiniță.

Andreea Ibacka s-a numărat printre influencerii premiați la VIVA! Influencers Party 2024. Cu această ocazie, vedeta ne-a dezvăluit cum a câștigat primii bani din online, dar și că își prelungește pauza pe micul ecran, dedicându-se familiei și proiectelor din online. Nu este exclus să o vedem la un moment dat și în emisiunea “Săriți de pe fix”, prezentată de Cabral la Pro TV.

CANCAN: Întotdeauna hainele colorate au un vibe bun…

Andreea Ibacka: Influențează moodul, nu-i așa? Știi cum suntem noi femeile – good hair day – contează foarte mult de atâtea ori. Și așa și cu hainele până la urmă. În momentul în care ne place cum ne vedem în oglindă ne simțim mai puternice.

Andreea Ibacka: “Cu siguranță calcă mai bine decât mine, se pricepe. Dacă ar avea și timp, l-aș pune de dimineață și până seara”

Citește și: Andreea Ibacka i-a plătit cu aceeaşi monedă! Doamna Cabral a ”evadat” o noapte întreagă la Loft!

CANCAN: Cum arată dressingul tău? Îl împarți cu Cabral?

Andreea Ibacka: După multe alte încercări, acum am un dressing de sine stătător, doar al meu. Pe vremuri era chiar mai ordonat, pentru că înainte de copii îmi permiteam să țin hainele pe culori. Acum e bine, sunt organizată, sunt în continuare cu ele pe umeraș. Am eu fixația asta și încerc să pun cât mai multe haine, chiar dacă e vorba de tricouri și maieuri și așa mai departe pe umeraș. Ideea este că ar trebui să fac treaba aia sănătoasă și, nu știu, la 6 luni să sortez și să eliberez. Nu-mi iese chiar de fiecare dată, dar ăsta e planul.

CANCAN: Îmi aduc aminte de un interviu cu soțul tău în care spunea că el calcă hainele.

Andreea Ibacka: Cu siguranță calcă mai bine decât mine, se pricepe. Dacă ar avea și timp, l-aș pune de dimineață și până seara, pentru că, de exemplu, copiii murdăresc foarte multe ținute pe zi și atunci nu se termină niciodată partea asta de rufe. La noi coșul e tot timpul plin, dar, mă rog, avem și ajutor, nu mă plâng. Suntem bine. De aceea zic că trebuie să mai eliberăm ca să stea hainele mai lejer, să nu se mai șifoneze în dulap.

CANCAN: Ce alte calități mai are soțul tău?

Andreea Ibacka: E foarte mișto, dar practic nu vreau să îi fac prea multă reclama în piață, pentru că este dat ce… să mai! Să se supere lumea? Să se oftice femeile acasă?!

Andreea Ibacka: “La vreun an distanță am primit și prima propunere comercială. Am făcut prima mea campanie la o saltea de dormit”

CANCAN: Tu ai devenit cunoscută ca și actriță de seriale și ulterior, la un moment dat, ai început puternic și cu activitatea din online.

Andreea Ibacka: Acum 12- 14 ani nici nu știam că va exista această nișă, că va exista această meserie practic nouă. Am început prin 2010 să scriu pe blog, înainte de orice Facebook, Instagram, TikTok nici nu mai zic. Mi-aduc aminte că am fost perseverentă, la vreun an distanță am primit și prima propunere comercială, am făcut prima mea campanie la o saltea de dormit. Nu se uită niciodată! Apoi au urmat rețelele rând pe rând: întâi facebookul pe care îmi aduc aminte că au fost multe luni, ani poate în care postam foarte mult, adică poate și de 5 ori pe zi, nu știu cum reușeam. Apoi platforma mea preferată: Instagram.

CANCAN: Ce faci pe plan profesional în afară de online? Ai zis că vrei o pauză de televiziune și vreau să știu dacă se prelungește sau revii în forță?

Andreea Ibacka: În televiziune deocamdată nu voi reveni, dar am un alt proiect pe care cred că o să-l încep cât de curând, altfel decât vă așteptați. Nu pot să vă dau acum mai multe detalii.

CANCAN: Ce șanse sunt să te vedem în emisiunea “Săriți de pe fix”? Ai primit invitația?

Andreea Ibacka: Vorbim la anul! Știi cum sunt lucrurile astea, că nu se pot dezvălui. Este o producție foarte mișto, pe care o apreciez, o urmăresc, cu oameni talentați și ar fi o onoare, desigur.

CANCAN: Copiii ce fac? Sunt amândoi la aceeași grădiniță?

Andreea Ibacka: Da, suntem norocoși pentru încă un an. Am finalizat înscrierea lor la fel de fel de alte opționale, că mai fac: înot, engleză, arte marțiale, dansuri și așa mai departe. A fost un pic de zăpăceală până când am pus așa rutina la locul ei.

Foto: Instagram

Citește și: Cum a reacţionat Cabral, după ce a văzut că soţia lui nu mai e blondă. Andreea Ibacka, schimbare de look

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.