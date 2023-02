Andreea Ibacka, dezvăluiri din căsnicia cu Cabral! Actrița l-a dat de gol: „I-am înțeles criza vârstei mijlocii” 

De mai bine de zece ani, Andreea Ibacka și Cabral au o căsnicie fericită. Cei doi s-au întâlnit pe platourile de filmare ale telenovelei „Inimă de țigan”, iar de acolo s-a născut o frumoasă poveste de dragoste. Acum au reușit să creeze împreună o familie frumoasă, iar Andreea Ibacka a vorbit despre ce se întâmplă în spatele ușilor închise.

Andreea Ibacka și Cabral sunt extrem de mândri de familia pe care au reușit să o întemeieze. Au împreună doi copii, iar lucrurile par să meargă cât se poate de bine. Nici diferența de vârstă nu le afectează relația, sau cel puțin, nu radical. Andreea Ibacka a vorbit despre acest subiect și a dat câteva detalii din casă.

Andreea Ibacka a mărturisit că diferența de vârsta dintre ea și partenerul său îi face să aibă perspective diferite asupra lucrurilor. Ea simte diferit de el, însă la final de zi se pun de acord și se dau unul, după altul. Cabral a trecut recent prin criza vârstei de mijloc, iar soția sa a suportat cât a putut de bine totul și a încerca să își înțeleagă partenerul.

„Diferența nu-i nici mare, nici mică. Deși, după anul fabricației, am fi putut să ne cunoaștem chiar la ședințele cu părinții. Acolo unde participam în calități diferite, vreau să spun. Lumea e atât de mică, încât eu am fost colegă de generală cu Artemis, sora lui Cabral.

Da, există momente în care simțim diferit tocmai prin prisma etapei pe care o traversăm. Eu i-am înțeles criza vârstei mijlocii (să nu-i spuneți că a pățit el așa ceva!), el a mers pe mâna mea când a venit vorba despre decizia extinderii familiei, despre timing-ul ideal (mă scuzați, nu mi-a ieșit nicio formulare mai puțin pompoasă)”, a declarat Andreea Ibacka, potrivit viva.ro.

Cum a început poveste de dragoste

Andreea Ibacka și Cabral s-au întâlnit pe platourile de filmare ale telenovelei „Inimă de țigan”. El a plăcut-o din prima, însă ea s-a lăsat greu cucerită. Cei doi s-au apropiat ușor și au început să iasă tot mai des, iar în cele din urmă inevitabilul s-a întâmplat.

„Acum, că mă iei la bani mărunți, nici eu nu-mi dau seama care a fost momentul nostru zero. Ne-am împrietenit, am început să ieșim, ne-am vorbit la pertu… și apoi s-a rupt filmul. E clar, mi-a făcut magie neagră! Ăăă, de culoare am vrut să zic”, a mai spus Andreea Ibacka.

Chiar dacă Andreea Ibacka are impresia că lucrurile între ea și partenerul său eu evoluat normal, fără niciun efort, Cabral nu este de acord. El spune că a avut multe de muncă și de îndurat până i-a intrat în grații soției sale.

„Dragoste. La prima vedere. Clar. După șase luni de vedere, că acritura nu voia să iasă în oraș cu mine. Până la urmă, a ieșit la o cafea. Și șarmul meu incredibil, prezența mea enigmatică, tenul meu luminos… toate acestea au făcut-o să nu-și mai dorească să plece. 14 ani. Sau cam așa ceva…”, declara Cabral.

