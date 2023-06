Andreea Ibacka, însărcinată pentru a treia oară?! Imaginea care a stârnit un val de controverse: ”Mai vine un bebe?”

Cabral și Andreea Ibacka formează un cuplu longeviv în showbizul nostru. Cei doi au ales să meargă pe un drum comun, în urmă cu 15 ani. De altfel, și-au format o familie și au, împreună, doi copii. Pe rețelele de socializare, soția prezentatorului TV a încărcat o imagine care le-a dat de gândit urmăritorilor săi. Unii dintre ei au întrebat-o dacă este însărcinată pentru a treia oară! Iată detalile mai jos, în articol.

Andreea Ibacka și soțul ei, Cabral, formează un cuplu de mai bine de 15 ani. Actrița și prezentatorul TV au, împreună, doi copii, Namiko și Tiago. Băiețelul a venit pe lume în luna septembrie a anului 2021. De data aceasta, prietenii virtuali se întreabă dacă actrița este însărcinată pentru a treia oară.

Pe rețelele de socializare, soția lui Cabral Ibacka a încărcat o imagine în care apare foarte naturală și zâmbăreață. În dreptul fotografiei, actrița a postat și un mesaj: „Dacă n-ai început ziua cu un zâmbet, exersează unul pentru mâine! 😁”.

Imaginea pe care a postat-o pe internet, însă, a stârnit un val de controverse. Unii dintre prietenii virtuali se întreabă dacă Andreea Ibacka este însărcinată cu cel de-al treilea copil. În secțiunea de comentarii, aceștia au reacționat: „Mai vine un bebe?”, „Iar gravidă”, „Mai vine un bebe❤️”.

Obiectul la care Andreea Ibacka a renunțat de dragul soțului ei

În cadrul unui interviu, Andreea Ibacka mărturisea ce „interdicție” a primit din partea partenerului de viață. Mai cu seamă, actrița a povestit că rochia de mireasă pe care a îmbrăcat-o la nuntă nu se mai află în posesia ei. Mărturisește că soțul ei este „pe rit vechi” și ține la anumite superstiții. De aceea, a rugat-o să dea mai departe rochia tip sirenă pe care a purtat-o la ceremonie. Andreea Ibacka se gândea, la momentul acela, să o păstreze pentru fiica lor.

„Dar este o rochie pe care nu o voi uita niciodată. Nu o mai am. Nu știu dacă este sau nu adevărat, legenda spune că nu e bine s-o ții în casă. Pentru cei care încă țin toate superstițiile. Eu am un soț pe vechi, pe rit vechi și el, iar el ține cont de toate astea. Eu nu duc gunoiul după ce s-a întunecat, nu țin rochia de mireasă în casă, din astea.

Am vrut la un moment dat să o păstrez pentru Namiko, mă rog, pentru fiica noastră, pentru că a venit ceva ani mai târziu, dar m-am gândit că sunt toate șansele ca ea să nu meargă pe aceeași siluetă-talie, dacă mă înțelegi, tatăl ei având doi metri înălțime și o păstram practic degeaba. Așa că am dat-o. S-a bucurat de ea o altă mireasă”, a mărturisit Andreea Ibacka pentru Ego.ro.

