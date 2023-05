Divorțul lui Cabral, de la Ce spun românii, s-a produs din cauza vedetei Pro Tv. Celebrul prezentator și Luana, prima sa soție, au rămas în relații excelente

Luana Mitran (56 de ani) și Cabral Ibacka (45 de ani) au avut o relație între anii 2000 și 2006, relație tumultoasă și pasională, care avea să se consume mai repede decât ar fi crezut oricine. Au împreună o fată, Inoke (20 de ani), însă, chiar și după atâta timp, nu sunt mulți cei care știu motivul real al despărțirii. De vină se pare că a fost prezentatorul de la Ce spun românii, de la Pro Tv, care și-a dorit altceva.

Deși îi ”despărțeau” 11 ani diferență, Luana și Cabral au luptat împotriva vântului și au dovedit că vârsta și prejudecățile oamenilor nu pot ține piept unei iubiri adevărate. Prezentatorul de la Pro Tv și prima lui soție au împreună o fată, acesta fiind și motivul pentru care au încercat să mențină o relație decentă.

Vezi și: ȘI-A VĂZUT MOARTEA CU OCHII! CABRAL, DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE DUPĂ CE A FOST IMPLICAT ÎNTR-UN ACCIDENT GRAV: “ERAM PLIN DE CARNE VIE”

În urmă cu ceva timp, fosta soție a lui Cabral a oferit un interviu în carea povestit detalii neștiute despre adevăratul motiv pentru care cei doi au divorțat. Erau tineri și neliniștiți, Luana avea la activ o căsnicie de 10 ani, căsnicie care devenise monotonă.

Gândul unei vieți irosite până la 30 de ani încolțise în mintea Luanei. S-a ambiționat și și-a propus să facă ceva pentru a renunța la căsnicia care nu-i mai mai oferea nicio satisfacție, din niciun punct de vedere.

„Erau 11 ani diferență între noi. Când am avut o relație cu el nimeni nu privea persoanele de culoare, nu era focus pe ele. Toată trăirile noastră nu erau în văzul lumii. Am avut și am o preferință pentru bărbații mai tineri, îmi place să lucrez cu tineri și nu mă gândesc la partea erotică, pentru că sunt mult mai multe părți interesante.

La 30 de ani mi se părea că am îmbătrânit și că nu am făcut nimic cu viața mea și visam un bărbat eroic, energic și l-am captat pe Cabral cu gândurile mele. Eram deja căsătorită de 10 ani, avusesem o căsnicie liniștită, comodă, frumoasă, cu un partener de drum adevărat, dar care era deja monotonă, iar cum eu eram o persoană corectă i-am spus: ‘Deja mă plictisesc, e o monotonie îngrozitoare între noi!”,a spus Luana în urmă cu ceva timp.

Divorțul dintre Cabral și Luana s-ar fi produs din cauza vedetei de la Pro Tv

Vezi și: DETALII DIN INTIMITATEA LUI CABRAL. CE A PUTUT SĂ SPUNĂ DESPRE NOPȚILE INTENSE ALĂTURI DE ANDREEA IBACKA: „MAI MULT ÎN SCÂRBĂ”

Nu după mult timp, Cabral a fost cel care i-a captat atenția, în cadrul unui casting. Era altceva, un bărbat de culoare, jovial, cu simțul umorului la posesor, calități suficient de solide cât să o facă să renunțe la căsnicia de 10 ani.

”L-am întâlnit pe Cabral cu ocazia unui casting, iar primul impact a fost că e deosebit. Am fost foarte dornică să-i acord o șansă, am intrat într-o relație destul de rapid, drept urmare am încheiat socotelile cu vechea căsătorie. Vâsleam în același sens amândoi”.

Credeau că sunt suflete pereche și că privesc spre același orizont, dar și că au același obiectiv în viață, însă flacăra iubirii avea să se stingă după nici măcar doi ani de căsnicie. Se pare că prezentatorul de la Pro Tv și-a dorit altceva, motiv pentru care au decis ca fiecare să-și vadă de drumul lui.

”M-am dăruit lui Cabral cu totul, a fost ceva extraordinar, sunt foarte fericită pentru el. Am rodit niște semințe care au prins foarte frumos. Este un bărbat cu o carieră extraordinară, are o soție frumoasă, e fericit, iar noi nu am pierdut legătura deloc.

Ne-am iubit, ne-am dăruit și la un moment dat a dorit altceva, nu are nicio legătură vârsta. S-a deschis o altă lume, a trecut dintr-o zonă în care trăia într-una în care zbura și eu, iubindu-l, l-am lăsat. Am suferit, am plâns, au existat gelozii. El a plecat de tot și asta a fost”

În urma poveștii de iubire, de scurtă durată, cei doi au devenit părinții unei fetițe. Inoke are acum 20 de ani și este o domnișoară în toată regula. Din respect pentru trecutul lor, dar și pentru copilul lor, Luana și Cabral au îngropat securea războiului și au rămas în relații excelente.

”Cabral reprezintă o căsătorie de nici 2 ani în viața mea, a rămas o etichetă pe care o port cu plăcere și mă bucur foarte mult că am reușit după ce ne-am despărțit să rămânem în relații bune. Divorțul este o parte constructivă a oricărei relații care nu mai merge și dacă ești cinstit cu tine nu poți să mergi în dublu. Când am simțit că împreună nu putem să trăim decât în minciună am preferat să divorțăm”, a mai spus Luana Ibacka.