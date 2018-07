Andreea Ibacka a avut prima apariție la tv, vineri (19 iulie), în emisunea „Vorbește lumea”, de când s-a aflat că este însărcinată. Actrița și Adela Popescu s-au întrecut în burtici și au povestit cum a fost experiența lor până acum. Soția lui Cabral a mărturisit că are o sarcină ușoară.

Andreea Ibacka este însărcinată în patru luni și este extrem de fericită. Actrița a mărturisit că vrea să nască natural și a povestit cum a aflat că este însărcinată. Blondina a făcut testul de sarcină fără să știe Cabral. De asemenea, Andreea a mărturisit că se simte norocoasă că nu i-a fost rău și că este recunoscătoare pentru ce i se întâmplă.

„Este un copil dorit!”

„Îți dai seama că am fost foarte bucurosi, orice femei simte un pic dinainte. Se mai umfla una, te mai doare alta, te mai înțeapă cealaltă…nu vreau sa intru in detalii. Am avut toate simptomele. Instinctul de femeie nu m-a înșelat, mi-am făcut testul fără să-l anunț, bineînțeles că a fost o bucurie enormă. E un copil pe care ni l-am dorit. Am consumat până acum toate etapele firești ale relației noastre. Acum trebuie să ne iasă pe nas că o să stăm mai mult pe lângă casă, dar nu am cum să mă vait la cât de mult ne-am plimbat. Am avut marele noroc să nu am niciun fel de problemă cu sarcină. N-am avut grețuri, nu mi-a fost rau, n-am leșinat. Am mâncat mai mult în primele trei luni, dar am avut un program normal, am putut să muncesc. (…)

Am 21 de săptămâni acum. Deci patru luni jumate de sarcină. Soțul meu a fost primul care a aflat. Am anunțat părinții foarte repede, frații, bunicii. Am ales să ținem cât mai discret povestea asta la început. Suntem foarte emoționați, este un copil iubit și dorit. Era cumva firesc. Ne simțim foarte pregătiți. Decizia de a amâna până acum să avem un copil, a fost ca să le aranjăm pe toate. Și bineînțeles că acum suntem în șantier. (…) Mi-aș dori să nasc natural. Eu am o toleranță destul de bună la durere.”, a povestit Andreea Ibacka.