Andreea Mantea a ajuns să umble în coșul de gunoi. Motivul este incredibil

Andreea Mantea a ajuns să umble în coșul de gunoi. Motivul însă pentru care a recurs la acest gest este legat de problemele dentare cu care s-a confruntat încă de când era mică.

Puțini sunt cei care știu că Andreea Mantea a avut un complex încă din copilărie. Prezentatoarea TV a suferit enorm din cauză că avea dinții strâmbi. Recent însă ea și-a luat inima-n dinți și a mers la medicul stomatolog pentru a rezolva problema. Așa că s-a pricopsit cu un aparat dentar pe care la un moment dat l-a și pierdut. (CITEȘTE ȘI: S-A ÎMPĂCAT CRISTI MITREA CU ANDREEA MANTEA? „NU AM NEVOIE DECÂT DE TINE”)

„Eram la munte cu Iulia Albu şi cu o colegă. Eram la un restaurant, mi-am pus aparatul într-un şerveţel, am mâncat, s-a făcut curăţenie şi mi-au aruncat şerveţelul cu tot cu aparat. Am vorbit cu doamna care ne servea şi mi-a spus ”Păi cum, l-am aruncat?”, apoi am intrebat-o dacă se poate să se uite în bucătărie după şerveţel. ”Noi nu ţinem gunoiul în bucătărie. Îl ţinem în spate”. Am fost, l-am căutat acolo, dar nu l-am găsit.”, a mărturisit Andreea Mantea în cadrul unei emisiuni TV.

Andreea Mantea are un zâmbet de Hollywood

Andreea Mantea s-a „aranjat” înainte să preia cârma emisiunii „Te vreau lângă mine”. Superba brunetă își dorea foarte tare un zâmbet de Hollywood, iar acum l-a obținut. Însă cu mari sacrificii și vizite regulate la medicul stomatolog care i-a redat încrederea în sine. (VEZI ȘI: N-O SĂ-ȚI VINĂ SĂ CREZI LA CE POFTEȘTE ANDREEA MANTEA ATUNCI CÂND ESTE ÎN DIRECT)

„Am avut probleme grave cu dinții. Am stat o perioadă bună de timp prin clinici și mi-am pierdut orice urmă de speranță că voi găsi o soluție bună sau că voi întâlni un medic potrivit. M-a deranjat foarte mult aspectul dinților și nu credeam că eu voi mai putea să râd din nou. Pentru noi, oamenii de televiziune, acest aspect este foarte important, este cartea noastră de vizită, dar iată că voiam perfecțiunea”, a spus Andreea Mantea, potrivit libertatea.ro.

Andreea Mantea prezintă la Kanal D emisiunile ”Te vreau lângă mine” și ”Se strigă darul”

Andreea Mantea este una dintre cele mai cunoscute brunete din showbiz-ul românesc. Vedeta este mama unui băiețel, David, din povestea de iubire pe care a trăit-o cu luptătorul de MMA Cristi Mitrea. Andreea Mantea are, în prezent, două emisiuni la postul de televiziune Kanal D. Aceasta prezintă show-ul „Te vreau lângă mine”, unde i-a luat locul Biancăi Drăgușanu, dar este moderatoare și la emisiunea „Se strigă darul”, pe care a mai prezentat-o și în trecut alături de Mihai Mitoșeru. (VEZI ȘI: ANDREEA MANTEA, IZBUCNIRE NERVOASĂ LA ”TE VREAU LÂNGĂ MINE”: ”MI SE PARE DE-A DREPTUL JENANT!”)