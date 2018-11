Andreea Mantea a anunțat că se retrage! ”Asta e ultima săptămână”

Andreea Mantea a anunţat că asta este ultima săptămână în care va prezenta emisiunea ”Te vreau lângă mine”. Bruneta urmează să plece în Turcia, unde va filma Puterea dragostei, noul show de la Kanal D, emisiune ce debutează luni, 19 noiembrie, de la ora 11.

Prezentatoarea Kanal D le-a comunicat fanilor ei că aceasta este ultima săptămână în care o vor mai vedea la cârma emisiunii ”Te vreau lângă mine”.

„Dragii mei, aceasta este ultima saptamana in care puteti urmari emisiunea “Te Vreau Langa Mine.

Începând de luni, 19 noiembrie, ora 10.00-12.00 și de la ora 13.00-15.00 vă invit să urmăriți o nouă emisiune! Puterea Dragostei este un reality show matrimonial unde 6 fete și 6 băieți s-au înscris pentru a-și găsi marea iubire! Pentru această experiență, ei au plecat deja în Istanbul, Turcia, unde se vor desfășura filmările„, a scris Andreea Mantea pe pagina ei de Facebook.

12 dintre cele mai frumoase femei din lume au fost invitate să pozeze pentru calendarul Playboy, în 2008, la vila lui Hugh Hefner. Una dintre acele frumuseţi rare a fost şi Andreea Mantea, care s-a simţit măgulită că a fost aleasă chiar de fondatorul revistei.

„În prima zi în care am ajuns, am fost ceva mai liberă şi am avut şi eu timp de câteva cumpărături. După aceea, a început însă un marato de şedinţe foto. Mă trezeam la 7 dimineaţa şi ziua de lucru se încheia la 7 seara. A fost greu, dar plăcut în acelaşi timp. Am ieşit la masă cu Hugh şi cu blondele lui şi pot să mărturisesc că m-am simţit bine cu ei. Cât timp am stat acolo, nu s-a ţinut nicio petrecere. Sunt nişte oameni normali, care nu sărbătoresc decât atunci când au cu ce. Hugh Hefner are multe păsări, din diferite specii, adunate din toate colţurile lumii. Asta e pasiunea lui”, declara Andreea Mantea la acea vreme, potrivit csid.ro.