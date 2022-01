Andreea Mantea, amanta unui bărbat însurat. A recunoscut tot

Andreea Mantea este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune din România, bruneta având o comunitate de două milioane de urmăritori pe rețelele de socializare pe care îi ține la curent cu toate noutățile din viața sa.

Andreea Mantea a povestit, recent, o întâmplare extrem de nefericită din viaţa sa, atunci când a fost sunată de un jurnalist care i-a spus că iubitul ei de la acea vreme era un bărbat însurat. Invitată în emisiunea lui Denise Rifai, Andreea Mantea a răspuns sincer la cele 40 de întrebări. Prezentatoarea TV a vorbit despre momentul în care a aflat că este amantă, iar bărbatul cu care avea o relație de câteva luni era, de fapt, căsătorit.

„Avem o relație cu el de câteva luni, țin minte că eram la spălătorie, așteptam să îmi fie spălată mașina. M-a sunat o jurnalistă să mă întrebe ce părere am de faptul că iubitul tău și-a depus azi actele de divorț, mi s-au înmuiat picioare, nu puteam să stau pe bordură, nu puteam să respir”, a relatat Andreea Mantea.

”Am trecut de moment, l-am sunat și i-am zis să-și ia hainele de la mine din casă. Nu le-a luat și le-am aruncat la gunoi. Din momentul în care am aflat că el m-a mințit, din secunda aia eu am renunțat la acea relație din acel moment, eu n-am mai stat cu omul ăla, el mi-a zis ulterior că eram despărțit de acea fată de 6 luni… băi omule, în ce lume trăiești? El a crezut vreodată că eu nu o să aflu? Am aflat..”, a precizat Andreea Mantea.

De ce nu a depus Andreea Mantea plângere la poliție

În cadrul aceleiași emisiuni, Andreea a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu luptătorul MMA Cristi Mitrea.

„Poate că vârsta, poate că eram speriată, poate că îmi era teamă de ceea ce va urma. Poate că îmi era și milă, pentru că știu că avea nu știu ce alte probleme. Nu știu exact, dar știu că dacă mai greșea sau i se mai făcea o altă plângere urma să fie arestat. Cred că asta m-a ținut și cred că respectul față de familia lui. Minutele în șir la telefon cu mama lui m-au făcut să dau înapoi și să-l înțeleg pe el. ”, a mărturisit Andreea Mantea.

